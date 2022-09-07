10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL - 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefa Köse, arkadaşını karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.



İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu polisin dikkatini çekti. Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Kimliğin sahte olması üzerine polis ekipleri şüpheliye parmak izi kontrolü yaptırdı. Şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Sahte banka veya kredi kartı üretmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma', 'Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık' gibi 33 suç kaydı nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse olduğu ortaya çıktı. 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan hükümlü Sefa Köse, Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.