Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğünce 5. kez giydirildiği belirtildi.

Trenin, iki ay boyunca hizmet vereceği kaydedilen açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak." ifadeleri kullanıldı.

Treni, cuma günü saat 10.15’te Ankara Hızlı Tren Garı’ndan uğurlayacak olan Bakan Uraloğlu da milli mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Uraloğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’mizin yolu açık olsun. Allah'ım aziz milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın.” değerlendirmesinde bulundu.

AA