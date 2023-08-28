Ankara

Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bakan Bender bin İbrahim El-Harif ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA