İstanbul

UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10'a girecek ülkeler, 2025-2026'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları geride kalırken Türkiye, 37,1 puanla 9, İskoçya 35,85 puanla 10 ve Çekya 34,55 puanla 11. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin 2, İskoçya'nın 1, Çekya'nın 3 takımı var

Sezona 4 takımla başlayan ve grup maçlarına 3 takımla giren Türkiye, bundan sonraki eleme turlarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile temsil edilecek.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 için play-off turuna çıkarken, Fenerbahçe ise Avrupa Konferans Ligi'nde direkt son 16 turunda boy gösterecek.

Bu sezon 5 takımla Avrupa macerasına başlayan İskoçya'da, grup maçları sonunda sadece Rangers yoluna devam etme hakkı kazandı. Avrupa Ligi'nde ter döken ve grubunu lider tamamlayan Rangers, direkt son 16 turu maçına çıkacak.

Yoluna tek fireyle devam eden Çekya'da ise Slavia Prag ve Sparta Prag Avrupa Ligi'nde, Viktoria Plzen de Avrupa Konferans Ligi'nde sahne alacak. Slavia Prag ve Viktoria Plzen direkt son 16 turuna giderken, Sparta Prag ise play-off turunda mücadele edecek.

Türkiye; İskoçya'nın 3, Çekya'nın 5 galibiyet önünde

Müsabakalarda galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilirken, alınan puanlar ülke adına turnuvalara katılan toplam takım sayısına bölünüyor.

Buna göre 4'er takımla sezona giren Türkiye ve Çekya'da alınan her galibiyetin değeri 0,5 puanken, 5 takımla turnuvalara katılan İskoçya'da bunun karşılığı 0,4 puan.

Bu çerçevede klasmanda Türkiye ile İskoçya arasındaki puan farkı 3 galibiyete, Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı 5 galibiyete denk geliyor.

Son 21 yılın en iyi Türkiye'si

Ülke puanı klasmanında uzun süre 10 ila 12. basamakta yer alan Türkiye, 2021-2022 sezonunda 20. sıraya kadar gerilemişti.

Son iki sezonda Rusya'nın turnuvalardan ihraç edilmesinin yanı sıra özellikle Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettiği başarılı sonuçlar, Türkiye'yi yeniden üst sıralara taşıdı.

Geçen sezonu 12. sırada bitiren Türk ekipleri, bu sezonki performansıyla 9. sıraya yerleşti.

Türk takımları, sezon bitimine dek 9. sıradaki yerini korursa son 21 yılın en iyi performansını sergilemiş olacak.

Türkiye, 2001-2002 sezonunu 8. sırada tamamlamıştı.

UEFA ülke puanı klasmanında, grup maçları bitimiyle 8 ila 12. sıranın puan durumu şöyle: