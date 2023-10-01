Türkiye 2019'da 51,19 milyon turistle dünyada 6'ncıyken, 2022'de Çin ve İtalya'yı geride bırakarak 4'üncülüğe yükseldi ve turist sayısındaki payı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıktı. Gelirde ise 2019'da 34,3 milyar dolarla 12'nci sırada iken, 2022'de Çin, Almanya, Japonya, Avustralya ve Tayland gibi ülkeleri geride bırakıp, dünyanın en çok turizm gelirine sahip 10 ülkesi arasına 7'nci sıradan girdi. Dünya turizm gelirindeki payını da yüzde 2'den yüzde 4'e yükseltti.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2022 yılı turizm verilerini açıkladı. Bu verilere göre, dünya turizmi, 2019 yılında rekorlar kırdığı yılın ardından pandeminin etkisiyle zorlu bir dönemden geçti. Ancak, Türkiye gibi bazı ülkeler hızlı bir toparlanma sürecine girdi.

2019 yılına kıyasla, Türkiye hem toplam turizm geliri hem de kişi başına düşen turist geliri açısından önemli bir artış gösterdi. Bu başarı, kişi başına düşen turist geliri açısından dünyanın önde gelen turistik destinasyonlarından biri olan Fransa’yı geride bıraktı.

2022 yılında Türkiye, turizm sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, Türkiye, Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 50 milyon 450 bin turist sayısıyla dünya genelinde 4. sıraya yükseldi. Aynı zamanda toplam gelirde de önemli bir artış kaydederek dünya genelinde 7. sıraya yerleşti ve 41,4 milyar dolar gelir elde etti.

2022 yılında dünya genelinde seyahat eden kişi sayısı 969 milyon kişiye ulaşırken, turizm sektöründen elde edilen toplam gelir 1 trilyon 73 milyar dolar olarak kaydedildi. Dünya genelinde kişi başına düşen turizm geliri ortalaması ise 1106 dolar olarak hesaplandı. Ancak, bu rakamlar 2019 yılındaki 1 trilyon 458 milyar dolarlık gelir ve 1 milyar 464 milyon turist sayısına kıyasla hala geride kaldı.

Dünya genelindeki diğer ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, 22,65 milyon turist ve 60,7 milyar dolar gelir ile dikkat çekiyor. Portekiz, 22,25 milyon turist ve 22,3 milyar dolar gelirle sıralamada yer alıyor. Suudi Arabistan, 16,64 milyon turist ve 23,5 milyar dolar gelirle dikkat çekiyor. Hollanda, 16,07 milyon turist ve 16 milyar dolar gelirle listede kendine yer buluyor. Polonya, 15,95 milyon turist ve 14,4 milyar dolar gelirle sıralamada yer alıyor. Hırvatistan, 15,32 milyon turist ve 13,4 milyar dolar gelirle dikkat çekiyor. Kanada, 12,82 milyon turist ve 24,3 milyar dolar gelirle listede önemli bir rol oynuyor. Romanya, 12,7 milyon turist ve 4,8 milyar dolar gelirle yer alırken, Macaristan ve Mısır da turizm sektöründe dikkat çeken diğer ülkeler arasındayerini aldı.