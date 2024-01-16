Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay
18 Ocak Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak PakkanKaynak: AA