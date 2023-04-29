TGC Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sayman İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Özger Karagöz, Antakya ilçesinde bir işletmede gazetecilerle bir araya geldi.

Güneş, TGC olarak deprem bölgesinde zor şartlarda çalışan meslektaşlarının yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremde 33 meslektaşlarının hayatını kaybettiğini belirten Güneş, "Yüzlerce meslektaşımızın ekipmanı ve arşivi maalesef enkaz altında kaldı. Biz de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak ekipman desteği sağlamaya karar verdik." dedi.

Ekipman temininde destekçi firmaların kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"100 meslektaşımız için cep telefonu, bilgisayar ve fotoğraf makinesi desteği sağladık. Daha önce Malatya ve Adıyamanlı meslektaşlarımızla paylaşmıştık. Bugün Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'taki meslektaşlarımıza cep telefonu, fotoğraf makinesi ve bilgisayarları ulaştıracağız. Umarız bu zor zamanlarda mesleklerini yapmaya katkı sunarız."

Toplantı sonunda gazetecilere, cep telefonu, fotoğraf makinesi ve bilgisayarları teslim edildi.

AA

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