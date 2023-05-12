İstanbul

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2022 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri"ni Microsoft Türkiye ofisinde düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Programa TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Data Market Üst Yöneticisi (CEO) Murat Boyla ve Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen ve Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl katıldı.

Rapor çalışmasına 2022 yılında 9 bin 121 şirket katıldığı belirtildi.

Rapora göre Türkiye Bilgi ve İletişim pazarı büyüklüğü 2022'de TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 54 oranında büyüyerek 409 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 14 milyar TL’lik kısmını ölçümlemeye yeni eklenen şirketler oluşturdu. Yıllık büyüme oranının geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyede gerçekleştiği ve anket katılımcılarının 2023'te TL bazında büyüme beklentisinin ise geçen yıla paralel olarak yüzde 10’un üzerinde seyrettiği aktarıldı.

Raporda TL cinsinden yüzde 54’lük bir büyüme gerçekleştiren sektörün bu yıl artan dolar kurlarıyla beraber dolar bazında 29,9 milyar dolardan 24,7 milyar dolara gerilediği görüldü.

Bilgi teknolojileri sektördeki ağırlığını artırarak toplam pazar içinde yüzde 5 yeni pay kazandı

Rapora göre, toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri yaklaşık yüzde 70 büyüyerek 195 milyar TL’ye ulaştı ve 2022'de pazarın yüzde 48’ini oluşturdu.

İletişim teknolojileri ise yüzde 41’lik büyüme oranıyla 213,9 milyar TL’ye ulaşarak toplam pazarın yüzde 52’sini oluşturdu. BT Donanım kategorisi yüzde 93,5 büyüyerek 84,2 milyar TL seviyesine çıkarken, BT Yazılım yüzde 57 büyüyerek 80 milyar TL oldu. BT Hizmet ise yüzde 54 büyüyerek 30,8 milyar TL’ye ulaştı.

Raporda aktarılana göre, 2022'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü şekillendiren teknolojiler; yapay zeka, bulut bilişim, otomasyon ile çevreye duyarlı olarak tasarlanmış ve üretilmiş teknolojiler olmak üzere dört ana başlıkta değerlendirildi.

TÜBİSAD raporuna göre, global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğü 2022 yılında yüzde 3,3 büyüyerek 4,4 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Büyümenin önemli bir kısmını geçen yıla kıyasla yüzde 9,3 büyüyen bilgi teknolojileri pazarının oluşturduğu, iletişim teknolojileri pazarında ise yüzde 3,8’lik bir daralma olduğu raporda belirtildi.

Teknokent sayısı 97’ye çıktı, şirket sayısı yüzde 16 artarak 9 bin seviyelerine geldi

Rapora göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistikler baz alındığında 2021 – 2022 arasında teknokent sayısının 97’ye çıktığı ve şirket sayısının yüzde 16 oranında artarak 9 bin seviyelerine geldiği görüldü. Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan kişi sayısı yüzde 17’lik artışla yaklaşık 80 binden 93 bin seviyelerine geldi.

Rapor çalışmasına göre, teknokentlerin toplam cirosu yüzde 46 büyümeyle 51,8 milyar TL’den 75,6 milyar TL’ye ulaşırken, cirodaki artışla birlikte yüzde 50’lik artışla toplam ihracat 13,3 milyar TL’den 19,9’a yükseldi.

Sektörün toplam istihdamı 213 bine ulaştı

Rapor, toplam ihracat içerisindeki en büyük payın bilgi teknolojileri yazılım kategorisinde olduğunu ve BT Yazılım yüzde 61 oranında büyüyerek yaklaşık 24 milyar TL tutara ulaştığını ortaya koydu.

Sektörün toplam ihracatı ise 2018-2022 yılları arasında dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 büyüdü. TÜBİSAD raporuna göre, sektörün toplam istihdamı yüzde 15’lik büyümeyle 213 bine ulaştı. Sektörün yüzde 22’sini kadın çalışanların oluşturduğu görülürken, üniversite mezunu çalışanlar ise yüzde 49’luk bir orana sahip oldu.

AA