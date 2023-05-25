Ankara

Bakanlık tarafından "25 Mayıs Afrika Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Afrika halklarının bütünleşmiş, barış ve refah içinde bir kıta ideallerini temsil eden Afrika Birliği’nin kuruluşunun 60. yıl dönümüne tekabül eden 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle tüm Afrikalı kardeşlerimizi yürekten kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl Afrika Günü kapsamında, Afrika Kültür Evi işbirliğinde kıtanın kültürünü yansıtmak üzere Afrika El Sanatları Sergisi'nin ziyarete açılacağı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye-Afrika İlişkileri" başlıklı panel düzenleneceği aktarılan açıklamada, 38 Afrika devletinin temsil edildiği Ankara’da mukim Afrika ülkeleri Büyükelçilerinin düzenleyeceği kutlama etkinliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın da hitap edeceği belirtildi.

Pan-Afrika ruhunun kurumsallaşmasının 60. yılında Afrika'nın, uluslararası toplumun saygın, etkin ve anahtar bir aktörü haline geldiğine işaret edilen açıklamada, bu anlayışla Afrikalı dostlarının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına ve uluslararası platformlarda Afrika’nın mevcudiyetinin artmasına yönelik girişimlere tam destek verildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afrika ülkelerine yaklaşımımız, Afrika Birliği’nin kurucu ilkeleriyle tümüyle örtüşmekte, kıtada bütüncül, kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde eşit ortaklığı esas almaktadır. 1963 ruhunu ve Afrika’nın gelecek ufkunu paylaşıyor, Gündem 2063 ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine büyük önem atfediyoruz.

Afrika Ortaklık Politikamız kapsamında 16-18 Aralık 2021'de ülkemizde gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Zirvesi’yle yeni bir seviyeye ulaşan işbirliği ve dayanışmamızı her alanda geliştirmeye devam edeceğiz."

AA