Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi.

2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü bu hedefine ulaşarak önce 2024 akabinde 2028 yılı için hedeflerini büyüttü. Sektör her yıl hedeflerini arttırarak yoluna devam ederken ivmelenerek büyüyen bir tablo sergiliyor. Büyümeyle orantılı olarak istihdam sayılarında artışı sağlıyor elbette.

2028'de ise 82,3 milyon turist, 100 milyar dolar olması hedeflenen Turizm gelirleri için 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulması ile belirlenen rotada ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam eden bir yol izliyor.

Türkiye’nin bacasız sanayisini kalkınma planı kapsamında önemli başlıklarını hatırlamak gerekirse; değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesiyle, yeni pazarlar oluşturulması, ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması ile sektörde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaç olarak belirlendiği söyleyebiliriz.

Genel tabloya baktığımızda Türkiye'nin 2023 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 54,3 Milyar Dolara yükseldi. Türkiye’de turistlerin geceleme sayısı 2021’de 10,3 iken, sonraki iki yılda 9,8 ve 9,7’ye düştü. Kişi başına gecelik harcama miktarı ise, 2021’de 88 Dolar iken, takip eden yıllarda 99 ve 106 Dolara yükseldi. Kişi başına gecelik harcama pandemi öncesi 2017 yılında 65 Dolardı.

ABD’den gelen ziyaretçi ikiye katlanırken Çin’den gelenler yarıya düştü.

Sektör temsilcilerinden gelen verilere göre Türkiye'ye gelen 56,7 milyon ziyaretçinin yaklaşık yüzde 18’i Almanya’dan. Almanya’dan Türkiye’ye gelen 10,3 milyon ziyaretçi arasında gurbetçiler de yer alıyor. Almanya’yı 6,3 milyon ziyaretçiyle Rusya, 4,2 milyonla İngiltere, 2,9 milyonla Bulgaristan, 2,5 milyonla İran takip etti.

Son beş yılda en yüksek ziyaretçi artışı, ABD'den oldu. 2019’da bu ülkeden 628 bin turist Türkiye’ye gelirken 2023’te bu rakam ikiye katlanarak 1 milyon 350 bini aştı.

En büyük kayıp ise, Çin Halk Cumhuriyeti pazarında meydana geldi. 2019’da Türkiye Çin’den 475 bin turist çekerken 2023’de bu sayı 234 bine geriledi.

Hedef pazarlar ABD, Kanada ve Çin

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamada ABD ve Çin’i Türkiye’nin hedef pazarları olduğuvurgulandı. Yeni pazarlara konsantrasyonun artacağı; İskandinav’ya pazarıbaşta olmak üzere 2024 yılı için yüzde 23’lük İsveç pazarında, yüzde 15 Finlandiya pazarında büyüme hedefledikleri görülüyor.

Esas önemli olan iki tane yeni destinasyon olan; Birinci pazar Kuzey Amerika. ABD pazarında yüzde 31’lik, Kanada pazarında ise yüzde 41’lik büyüme hedefleniyor.İkinci Pazar Çin’de yüzde 102’lik büyüme bekleniyor.

Klasik turizm anlayışını reddeden sektör 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlayacak çalışmalar yürütmeye başladı. Son 20 yılda Türkiye’de turizm, dünya turizminden çok daha hızlı büyüdü. Burada ayrıca önemli olan her çeşit turizmin, genel turizm pastasından payını alabilmesi. Türkiye olarak 81 ilimizin kendine has turizm cenneti olma potansiyeli var. Bu potansiyelden yola çıkarak şunu söyleyebilirim: 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefleyen sektör yeni rekorlar kırmak için ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması amacıyla daha fazla gelir bırakan turizm çeşitleri geliştirecek yol haritasını çizdi.2028 yılı için önemli hedefler koyan Turizm sektörü turist potansiyeli yüksek ülkelerde tanıtım faaliyetlerini hızlandırarak ve gelir hedefini büyüterek yeni rotasını çizmiş oldu.