Türk Telekom'un, oyun ekosistemini internet ve çeşitli fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON'un düzenlediği GAMEON VALORANT Turnuvası, gerçekleştirilen "Büyük Final" ile son buldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom GAMEON, yenilikleriyle oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

1500'den fazla oyucunun başvurduğu GAMEON VALORANT Turnuvası'nda açık elemelerle birlikte toplam 250 takım kıyasıya mücadele etti. İki açık elemeden geçen takımlar grup aşamasına yükseldi.

Galatasaray Espor, 2L8, HOWL Espor ve Ranked Demons takımları grup aşamalarında rakiplerini geride bırakarak yarı finale kalmaya hak kazandı. Yarı finalde rakipleri 2L8 ve Ranked Demons'u yenen Galatasaray Espor ile HOWL Espor, ESA Espor Arena'da fiziki olarak düzenlenen "Büyük Final"de karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen müsabakada Galatasaray Espor'u 3-1 mağlup eden HOWL Espor, şampiyonluğa ulaştı. ESA Espor Arena'da oynanan çekişmeli mücadeleyi yerinde takip eden yüzlerce oyunsever büyük heyecan yaşadı.

GAMEON VALORANT Turnuvası'nın büyük finalinde gerçekleştirilen birbirinden özel etkinlikler oyunseverlerin seyir zevkini katladı. Fire Flux Espor takımının oyuncusu Wo0t ile 1v1 turnuva fırsatıyla eşsiz bir deneyim yaşayan katılımcılar, sürpriz hediyeler ve daha birçok aktiviteyle gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Turnuvada derece elde eden takımlar toplam 200 bin TL ödülün sahibi oldu. İmza attığı işlerle Türkiye'deki oyun ekosistemine ve oyunculara büyük değer katan GAMEON, oyuncuları ve oyunseverleri yeni turnuvalarda bir araya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA