Helsinki Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen, prestij ve katılımcıların niteliği açısından Avrupa'daki etkinlikler arasında özel bir öneme sahip olan Slush 2023'e Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan girişimciler, yeni teknoloji, hizmet ve ürünlerini uluslararası şirket ve teknoloji meraklılarına anlatma fırsatı buldu.

Küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve teknoloji girişimlerinin en üst seviyede temsil edildiği etkinlikte startuplar ve Türkiye girişimcilik ekosisteminden önde gelen paydaşlar "Invest in Türkiye" mesajı da verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde devlet kurumları, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 24 kişilik heyet, Türkiye'yi temsil etmek ve küresel paydaşlarla bir araya gelmek üzere etkinlikte yer aldı.

Etkinliğe katılan Türk girişimciler, sunumlarını gerçekleştirecekleri yarışmalara katılarak, yeni müşteri ve pazarlara açılma, yatırım bulma, iş geliştirme ve uluslararası teknoloji şirketleriyle ortaklık kurma imkanı buldu.

Slush 2023'e Heybooster.ai, Macellan.net, Pivony.com, Vispera.co, 3pmetrics, Ara Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri, ByBike Mikromobilite, Crop Genius, Düşyeri/Uppy, GAMI Teknoloji, Hercules Biyomedikal Elektrik Elektronik, Quin Al Teknoloji, Remedi Teknoloji, SFM Yazılım Teknolojileri, Sizlik İş Proje Geliştirme ve Entegre Hizmet Çözümleri, Syntonym, Ural Telekomünikasyon Sanayi Ticaret, Counterfake Yazılım Teknoloji, Beebird Teknoloji, Octopus Teknoloji, Basecope Yazılım ve Sekgames Oyun Yazılım Teknoloji'nin aralarında bulunduğu 30'dan fazla Türk teknoloji girişimcisi katıldı.

Türk girişimciler, yapay zeka, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim, finans ve robotik gibi alanlarda geliştirdikleri teknolojilerini tanıtarak, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini küreselde temsil etti.

Yurt dışında yaşayan Türk diasporasının da Slush 2023'te yoğun olarak yer aldığı görüldü.

"Yatırımcıların girişimcilerden neler beklediğini gözlemliyoruz"

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ile 5 kalkınma ajansının destek ve işbirliğiyle Türk teknoloji girişimlerinin yatırımcılarla buluştuğunu söyledi.

Bayram, 400 teknoloji girişimi arasından 18 girişimciyi yatırımcılarla buluşmaları amacıyla Slush 2023'e getirdiklerini aktardı.

Etkinlikte girişimcilik ekosisteminin hangi noktada olduğunu gördüklerine işaret eden Bayram, "Yatırımcıların girişimcilerden neler beklediğini burada çok iyi bir şekilde gözlemliyoruz. Bu açıdan girişimcilere hem vizyon kazandırmak ve hem de yeni yatırımcılarla buluşturmak için çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Daha çok yatırımcıyla bu tür etkinliklerde daha görünür olmalıyız"

Anadolu Üniversitesi AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji ve Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) Koordinatörü Rabia Taş da Slush'ta Türk girişimcilerin küreselleşmeye hazır olduğunu belirtti.

Taş, "Geliştirmemiz gereken alan yatırımcı sayımızı ve melek yatırımcılarımızın ağını artırmak, daha çok yatırımcıyla bu tür etkinliklerde daha görünür olmalıyız. Öğrencilerimizin ya da akademisyenlerimizin girişimci olabilmeleri için mevcut altyapılarımız, hibe destek programlarımız çok çeşitli. Fakat yatırımcı kültürü ve yatırımcıyla buluşma ortamlarının sayısının artırılması lazım. Türkiye'de daha çok yatırımcı ve melek ağları oluştukça öğrenciler yatırımcıyla etkileşim boyutunda da deneyim kazanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık girişimcilerimizin çoğu global olmak istiyor"

Etkinliğe katılan Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal da Türk girişimcilerin yatırımcı ve müşterilerle bir araya gelmesine destek olmak için Slush 2023'e katıldığını belirtti.

Kovid-19 salgınıyla dijitalleşmenin hızlanmasının yatırımcının iştahını artırdığını ve Türkiye'nin girişim ekosistemine 2 milyar dolarlık yatırım yapıldığını dile getiren Ünsal, "Bu sene biraz bütün dünyada yatırım anlamında bir para kıtlığı var. Türkiye'de de var. Yılın ilk 9 ayında 150 milyon dolar yatırım yapıldı. Eğer birkaç büyük yatırım bu çeyrekte gerçekleşirse, yıl sonunu 700-800 milyon dolarla kapatacağız gibi gözüküyor. Bu da bizi Güney-Doğu Avrupa'da lider ülke konumuna getiriyor. Türkiye'nin potansiyeli girişimcilerimizin startuplarına her yıl 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılması." değerlendirmesinde bulundu.

Ünsal, Türkiye'de eskiden girişimcilerin sürdürebilirlik konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktararak, "Çünkü girişimcilerimizin vizyonu dardı. Sadece Türkiye pazarını ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bu son 5 yılda değişti. Artık girişimcilerimizin çoğu global olmak istiyor. Global olmak istedikleri için daha çok para arıyor ve daha çok ülkeye gitmeye çalışıyorlar. O zaman hayatta kalma oranları artıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin devlet desteği anlamında bir "cennet" olduğunu anlatan Serkan Ünsal, girişimlerin devlet teşviklerini çok iyi kullanıp bir an önce global olmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Ünsal, Türkiye'de eskiden örnek alınacak girişim olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık şimdi örnek alacağımız girişimler var. Çünkü artık unicornlarımız ve decacornlarımız var. Artık çıtayı oraya çıkardı ve herkes 'Ben de unicorn olacağım' diyor. Hiç unicorn olmayan ülkelere göre iyi durumdayız. Bizi farklı bir seviyeye çıkardı. Artık herkes en az iki, üç ülkede olmak istiyor. Sadece Türkiye'de olmak isteyen çok az girişim var. Bunun da ana sebebi ilham veren unicorn ve decacornların olması."

Türkiye'de yılda ortalama 600 startup kurulduğunu vurgulayan Ünsal, ülkenin, teknolojide yeni trendler olan dünyanın en iyi quantum bilgisayar ve yapay zeka mühendislerini ortaya çıkarması halinde girişimcilik ekosisteminin kat kat büyüyeceğini söyledi.

"5 yılda Türkiye'den çıkmış unicornlardan biri olmak istiyoruz"

Dijitalleşme alanında faaliyet gösteren Macellan Üst Yöneticisi (CEO) Göktürk Yetim de bir Türk startup şirketi olarak ülkede iyi bir değerlendirme üzerinden yatırım aldıklarını belirtti.

Yetim, "İşimizi globale taşımak istiyoruz. Dolayısıyla globalde önemli olan etkinliklere katılmamız gerekiyor. Bu soğuk havada buraya gelip yaptığımız işi hem yatırımcılara ve hem de startup ekosisteme anlatma şansımız var. Şu anda yoğun bir şekilde yaptığımız iş modelimizi tüm dünyaya anlatıyoruz." dedi.

Çok benzersiz bir iş modeline sahip olduklarını vurgulayan Yetim, "Bu iş modeli şu an sahada çok karşılık buldu ve Türkiye'de çok hızlı bir büyüme sergiliyoruz. Yaptığımız iş regülasyona tabi olmadığı için globalde yapmanız için bir engel yok. Doğru bir yatırımla doğru bir şekilde planladığımızda globalde de bu başarı hikayesini sürdüreceğimizi ve daha da büyüteceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yetim, yatırımcılarla yoğun görüşmeler yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu an burada olmamızın, stant açmamızın en büyük sebebi Türkiye. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bizim için stant alıp, ücretsiz kullandırıp, biletlerimizi alarak bizi buraya gönderdi. KOSGEB'ten aldığımız destek ile startupı kurduk. 5 yıl içinde Türkiye'den çıkmış unicornlardan biri olmak istiyoruz. Dolayısıyla global bir Türk teknoloji şirketi olarak faaliyet göstermek istiyoruz."

Macellan'ı 23 yaşında bir üniversitenin yemekhanesinde sıfır sermayeyle hayata geçirdiğini ve şu anda 160 çalışanlarının olduğunu anlatan Yetim, Türk girişimcilere, "Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Bir startupın tutup tutmayacağını hem operasyon ve hem de kültür anlamında en iyi anlayabileceğimiz ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yapacakları işi yurt dışında değil, Türkiye'de denemelerini tavsiye ediyorum." önerilerinde bulundu.

Yapay zeka destekli e-ticaret analiz platformu Heybooster.ai kurucularından Neslihan Buşra Emikoğlu da etkinliğe katılarak diğer startup ve yatırımcılarla tanıştıklarını belirtti.

Emikoğlu, "Buranın en önemli kısmı insanların ne soru sorduğunu duyup burada cevapları biz kafamızda oluşturmaya başladık. Bu çok güzel oldu. Türkiye'de belli bir perspektiften bakıyorsunuz ve sadece kendi çevrenizdeki insanları dinliyorsunuz ve onların sorularını cevaplıyorsunuz. Burada çok farklı ülkeden çok farklı sorularla insanlar size geliyor. Haliyle beyin jimnastiği yapma şansınız oluyor. O yüzden vizyon olarak önümüzü açtı." dedi.

Şirketlerin her gün bakması gereken tüm dijital pazarlama ve raporlama verilerini bir araya getirdikten sonra, "insight generation" teknolojisi ile hepsini yorumladıklarını ve fırsatları ortaya koyduklarını dile getiren Emikoğlu, "Yatırımcılar buradaki inovatif çözümü görüp bize yatırım yapma konusunda daha yakın davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

Emikoğlu, 5 yıl içinde İngiltere ve ABD gibi daha büyük pazarlara açılmak istediklerini dile getirerek, Türkiye'de startupların birbiri ile paylaşacağı ortamların oluşturulmasının ve bunların daha motive edici şekilde gençlere sunulmasının ülkede girişimci ekosistemini desteleyeceğini vurguladı.

Neslihan Buşra Emikoğlu, kendi başarısını bir üst seviyeye çıkarmak isteyen gençlere de startup girişimi öncesinde çok araştırma yapmalarını tavsiye etti.

"5 yıl içinde binlerce robot üreten şirkete dönüşmek istiyoruz"

Bottobo Robotics Kurucu Ortaklarından Ali Koçer ise Slush'un farklı bir ekosistemi olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çünkü farklı şirketlerin buluştuğu bir ortam. Kara kış deyip düşünmedik bu taraflarını. Atlayıp geldik ki bu ekosistemin parçası olalım." dedi.

Koçer, Türk devletinden işlerini genişletmek için çok destek gördüklerini anlatarak, üniversite işbirliklerinde ve dış pazarlara açılmalarda daha fazla kamu desteği talep ettiklerini belirtti.

Bottobo Robotics'in diğer kurucu ortaklarından Burhan Turgut Ulutürk de kendilerini 5 yıl içinde özellikle Avrupa pazarında en büyük robot üreticilerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "Altyapıyı da buna göre kuruyoruz. Üretimimizi kendimiz yapıyoruz, yazılımları kendimiz geliştiriyoruz. TÜBİTAK desteklerimiz, Teknopark desteklerimiz var. 5 yıl içinde binlerce robot üreten şirkete dönüşmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ev aletleri sektöründe nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI) altyapılarını kullanarak yenilikçi teknolojiler tasarlayan Beebird Teknoloji Kurucusu Ali Murat Arıkuşu da globale açılmaya çalışan bir şirket olarak Slush'da yer aldıklarını belirtti.

Slush 2023'te yapay zeka ön planda

Etkinlikte girişimciler yapay zeka uygulamaları, dijital finansal hizmetler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital sağlık hizmetleri ve akıllı tıbbi cihazlar gibi yenilikleri sergilerken, yapılan oturumlarda, yapay zekayı daha güvenli hale getirmek için politikalar oluşturma ve düzenleme çağrıları yapıldı.

Uzmanlar etkinlikte, sağlık hizmetlerinin yapay zeka tarafından değiştirileceğine işaret etti. Dünyanın yüzleşmesi gereken iki zorluğun "iklim değişikliği" ve "yalnızlık" olduğunu anlatan uzmanlar, yapay zekanın sosyal ilişkiler konusunda "akıl hocası" olacağına işaret etti.

Uzmanların ana mesajı "Yapay zekayı bugün öğrenin ve bunu işletmeniz için bir üretkenlik artışı olarak değerlendirin. Kaçırmayın. Yapay zeka sizin yerinizi almayacak ama yapay zekayı kullanan insanlar alacak." şeklinde oldu.

Avrupa'da, ABD'den daha fazla yapay zeka girişiminin olduğunun anlatıldığı etkinlikte, Avrupa'daki girişimcilerin ABD'deki gibi sermayeye erişimlerinin kolay olmadığı ifade edildi.

Üretken yapay zekanın oyun endüstrisini ve insanların internette gezinme şeklini değiştirmeye devam edeceği etkinliklerde anlatıldı.

Etkinliklerde, "Dijitalleşme" vizyonu kapsamında gelecek dönemde maliyet ve kaynaklar açısından verimliliğe odaklanan ve üretim sürecinde yenilikler sunan yeni teknolojiler de tanıtıldı.

Amerikalıların, Almanların ve İngilizlerin Slush 2023'e yoğun katılımı dikkati çekerken, Sequoia, Index ve Accel gibi Silikon Vadisi'nin en büyük risk sermayedarları da etkinlikte yer aldı. Yatırım bankası JP Morgan, kurduğu stant ile girişimcilerle görüşmeler yaptı. Google da büyük stant ile teknoloji tutkunlarını ağırladı.