Ankara

Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandık kuruldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı da oylarını kullandı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına, "Azerbaycan genelinde oy verme işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Oy verme işleminin 7 Mayıs'ta kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları da seçimler için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

Ürdün

Ürdün'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3 bin seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar günü akşamı sona erecek.

Özbekistan

Özbekistan’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bosna Hersek

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başlayan oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Elçilik önünde yoğunluk oluşurken vatandaşlar beşer kişilik gruplar halinde oy kullanmak için içeri alındı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sandığa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Saraybosna'nın yanı sıra Türkiye'nin Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında da sandıkların açık olacağını belirten Girgin, "Vatandaşlarımızı bekliyoruz bu demokratik haklarını kullanmaları, vazifelerini yerine getirmeleri için. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün başlayan oy verme işlemleri 6-7 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşlar oylarını 09.00-21.00 saatlerinde kullanabilecek.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra zarflar torbalara doldurularak mühürlenecek ve diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek.

Irak

Irak'in başkenti Bağdat'ta bulunan Türk seçmenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta oy kullanma işleminin 3 gün süreceğini belirtti. Büyükelçiliğin yanı sıra Basra ve Erbil başkonsolosluklarında da sandık başına gidildiğini aktaran Güney, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışında seçmenlerin oy kullanma işlemleri için gerekli hukuki zemini oluşturdu. Uzun zamandır da yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanabiliyor ve bu önemli bir imkan." dedi.

Irak'taki seçmenlerin saat 09.00 ila 19.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini paylaşan Büyükelçi Güney, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yakut, "Oy kullanmak en temel vatandaşlık görevi. Bütün seçmenlerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. Görev bölgemizde 3 bin 834 kayıtlı seçmenimiz bulunmakta. Irak genelinde ise 5 bin 741 seçmenimiz var. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yerel saatle 09.00’dan 21.00’e kadar oy kullanabilecek.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşları hem yarın hem de pazar günü sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar büyükelçiliğe oy kullanmak için beklediklerini belirterek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin siyasi hayatına katılımı bizler için çok önemli." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 2014’ten bu yana 6’ncı seçimin yapıldığını kaydeden Ekşioğlu, "İlk yapılan seçimde katılım yüzde 18 civarındayken son seçimlerde yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Bu da bizler için oldukça memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çekya’da dün oy verme işlemlerinin başlamasının ardından bugün de Macaristan’da vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Yarın da Slovakya’da ilk defa kurulacak sandıklarda seçmenler, oy kullanabilecek.

İspanya

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İspanya'da kayıtlı 5 bin 838 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine, yerel saatle 09.00'da başlandı.

Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Madrid Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, 7 Mayıs Pazar gününe kadar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla İspanya'da Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuz olmak üzere iki merkezli oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Bütün ülkemize hayırlı olmasını dileriz." dedi.

İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 8 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

AA