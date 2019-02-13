Türk Savunma Sanayiinin kuruluş süreci

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz, Hava kuvvetleri güçlendirme vakıfları tarafından yürütülen çalışmalar ile bazı temel sahalarda ASELSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN gibi devlet sermayesine dayalı yatırımlar gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayinin bir başka büyük kuruluşu TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin (TAI), mevcut deneyimi; F-16 savaşan şahinler, CN-235 hafif nakliye/deniz karakol/gözetleme uçakları, SF-260D eğitim uçakları, Cougar AS-2 arama kurtarma (SAR), silahlı arama kurtarma (CSAR) ve genel maksat helikopterlerinin ortak üretiminin yanı sıra kendi tasarımı olan insansız hava aracı, hedef uçağı ve zirai ilaçlama uçağı gibi ürün geliştirme programlarını kapsıyor.

TAI, aynı zamanda “Türk insansız hava aracı programı”nın ana yüklenicisi konumunda bulunuyor.

Türk savunma sanayinde, kara ve hava araçlarında 7, deniz araçlarında 4, roket-füze alanında 7, elektronik askeri yazılımda 15 ve bilişim alanında 7 şirket faaliyette bulunuyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

KURULUŞ TARİHLERİ

1 - ASELSAN

ASELSAN AŞ, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur. Yatırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamış ve 1979 yılı başlarında Macunköy, Ankara tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.

Kurucu: Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

Kuruluş tarihi: 1975

2 - TAI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

Kuruluş tarihi: 15 Mayıs 1984

3 - MKEK

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayan devlet kuruluşudur. Uzun süre MKE kısaltmasını kullanmıştır.

Kurucu: Turkish Government

Kuruluş tarihi: 1921

4 - OTOKAR

​Otokar, kurulduğu 1963 yılından bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, özel çözümler sunmaktadır. Toplu taşımacılık için otobüs; nakliye ve lojistik sektörü için semitreyler ve hafif kamyon; savunma sanayii için tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar üreten Otokar, Sakarya’daki 552 bin m²’lik alana kurulu fabrikasında 2.000’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

Şirket, Türkiye’nin milli ana muharebe tankı Altay’ın Tasarım ve Prototip Üretimi Projesinde ana yüklenici olarak görev almaktadır.

Altay Tankının Motoru Almanlar'ın ortaklığıyla yapılacaktı. Almanlar ihracata izin vermeyince, Altay Tankının yapımı BMC'ye verildi.

5 - TUSAŞ

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., 1985 yılında TUSAŞ ve diğer ortakları tarafından F-16 uçaklarının F110-GE-100 motorlarının montajı ve bakımı amacıyla kurulmuştur. Türk ortakları TUSAŞ, TSKGV ve THK'dır. Diğer ortağı ise Amerikalı General Electric şirketidir.

6 - FNSS

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Türkiye’de savunma sanayine yönelik ilk özel sektör kuruluşu olan FNSS’nin %51 hissesi Nurol Holding’e, %49 hissesi BAE Systems’e aittir.

Kuruluş tarihi: 1988

Genel merkez: Gölbaşı

Üst kuruluş: Nurol Holding

7 - HAVELSAN

Havelsan A.Ş., 1982 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulmuş olan bir şirkettir. 1985 yılından itibaren şirket yabancı ortaklarından ayrılarak %98'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan bir kuruluş haline gelmiştir.

Kuruluş tarihi: 1982

Genel merkezi: Ankara

Yan kuruluş: Quantum3D

İşletme türü: Kamu İktisadi Teşebbüsü

8 - STM

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) sistem mühendisliği, ...

Yurt içinde 1991 yılından beri, yurt dışında ise 2010 yılından beri savunma sistemleri danışmanlık hizmeti verilmektedir.

STM mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen bütünleşik siber güvenlik karar destek sistemi CYDECSYS…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri; görevlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

9 - ROKETSAN

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş., ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir.

10 - NUROL MAKİNA

Kuruluş tarihi: 1976

Üst kuruluş: Nurol Holding

Türk Savunma Sanayii’nin ihracat rekortmeni ve kara sektörü lideri FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., dost ve mütteferik bir Ortadoğu ülkesiyle M113 zırhlı muharebe aracı modernizasyonu için 360 milyon dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile FNSS, anılan dost ülkede imzaladığı sözleşme sayısını 6’ya çıkararak, bir şirketin ve ürünlerinin güvenilirliğini kanıtlamıştır.

11 - ALP HAVACILIK

14 Kasım 2013 tarihinde kurulmuştur.

Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret AŞ.

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No:29/ 1-2 26110 ESKİŞEHİR

Türk Havacılık Sanayi’nin en büyük özel sektör kuruluşu ve önde gelen ihracatçılarından olan ALP Havacılık; ticari ve teknolojik kazanımlarını, büyük bir bölümü KOBİ olan alt yüklenicileri ile paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Alp Havacılık, Sivas’a mukim Gökçeler Makina Ltd. Şirketi’ne ilk uçak parçası siparişlerini açmış ve bu firmadan ilk ürünü teslim almış olup, bu ilk teslimat sonucu Sivas ilimizde ilk defa uçak parçası üretilmiştir.

12 - MİKES

MIKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.S.

Şirket Kuruluş tarihi: 1987

1993 mikes akyurt tesislerinin resmi açılışı gerçekleşmiştir.

2002 mayıs tarihinde aselsan a.ş. %72, savunma sanayi müsteşarlığı %3 nispetinde mikes hissedarı olmuş, o tarihteki yabancı hissedar bae systems overseas ınc. mikes hissedarlığından ayrılmıştır.

2003 mikes kişi başına en çok yıllık askeri satış gerçekleştiren ilk beş firma arasında yer almıştır.

2009 yaşanan hisse değişikliği ile, mikes ortaklık yapısında aselsan’ın hisse oranı %97’ye ulaşmıştır.

2009 mikes bünyesinde bir ar-ge merkezi kurulmuş ve mühendislik ar-ge çalışmalarının bu merkezden yürütülmesine başlanmıştır.

13 - YONCA-ONUK

Yonca Teknik Yatırım A.Ş. 1986 yılında kurulmuştur. Tersane Tuzla – İstanbul’da olup 7000 m2 kapalı alana ve ısı kontrollu havalandırma sistemli kompozit üretim atölyelerine sahiptir. Tersane, 50m boy ve 300 deplasman tona kadar büyüklükte, ileri kompozit malzemeden, yüksek süratli bot üretim kapasitesine sahiptir. 1989 dan beri, ileri kompozit, State-of-the-art yatlar, ticari ve askeri tip tekneler, dizayn ve inşa edilmektedir. Tersanede üretim, AQAP Kalite Güvence Sistemine tam uyumlu olarak yapılmakta ve mühendislik ve gemi inşası, Det Norske Veritas (DNV) klaslama kurallarına ve denizcilik standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. İleri kompozit bot üretimindeki tecrübe, uzay ve havacılık endüstrisi ile yakın işbirliği içerisinde kazanılmaktadır.

Yonca – Onuk Ortaklığı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda, “Kaan15” Sınıfı ONUK MRTP15 Ani Müdahale Botları “Kaan29” Sınıfı ONUK MRTP29® Sahil Güvenlik Botları ve ‘’Kaan33’’ sınıfı ONUK MRTP33® Botlarının üreticisidir.

14 - AYDIN YAZILIM

AYESAŞ 1990 YILINDA KURULMUŞ, ZORLU GRUBU KURULUŞUDUR

AYESAŞ, Türk Savunma Sanayisi’nin önde gelen sistem tedarikçilerinden biri olarak, Savunma ve Havacılık sektöründe, komuta-kontrol sistemleri, aviyonik sistemler, elektronik ve elektro-mekanik sistemlerin üretimi ve tedariği konularında ileri ve gelişmiş çözümler sunmaktadır. Tasarım ve geliştirmeden üretime, sistem mühendisliği ve entegrasyondan emniyet kritik gömülü yazılım geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Vestel Şirketler Grubu ve ABD firması L3 Communications ortaklığındaki savunma sanayi şirketi Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş. (AYESAŞ)

15 - MİLSOFT

Milsoft Utility Solutions, Inc.

Kuruluş tarihi: 1989

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kurulmuş olan savunma sanayii endüstrisinde çalışmasına devam eden %100 bir Türk firmasıdır.

16 - YALTES

YALTES Elektronik ve Bilgi Sistemleri Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kasım 2002'de bir Thales Nederland B.V. (Thales Hollanda) ortağı olarak kurulmuştur.

Eylül 2011'de şirketin hisse yapısı aşağıdaki şekilde değişmiştir.

% 60 Thales International Western Countries B.V.

% 40 Thales Nederland B.V.

* Deniz Savaş Yönetim Sistemleri,

* Ağ Destekli Yetenek,

* Gemi Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemleri,

* Entegre Köprüüstü Sistemleri,

* Taktik Veri Linkleri,

* Atış Kontrol Sistemleri,

* Entegre Deniz/Sahil Gözetleme sistemleri,

* Liman/Anayurt Güvenliği Savunma Sistemleri.

17 - KALE HAVACILIK

Kale Grup 1957 de kuruldu

KALE, havacılık endüstrisinde yapısal bileşenler, montajlar ve kitler konusunda lider bir tedarikçidir. Ticari, kurumsal, uçaklar için karmaşık sac, işlenmiş komponentler ve kompozitlerin imalatında uzmanız. Mühendislik işbirliği, işleme, sac, montaj, ısıl işlem ve yüzey işleme hizmetleri sunmak KALE'yi ideal tek kaynak tedarikçisi haline getiriyor.

KALE HAVACILIK Sanayi AŞ. bir Kale Grubu şirketidir

- ANA FAALİYET ALANLARI: Seramik, kimyasal madde, madencilik, nakliye, enerji, yazılım, robotik, Havacılık ve Uzay Havacılık KALE HAVACILIK, 1969 yılında Kalekalip Makina ve Kalıp Sanayii adı altında kurulmuş ve Kale Teknik ve Kimya Grubu altında 3 ana faaliyet alanı ile kurulmuştur;

- Havacılık

- Araçlar ve Armatürler.

18-ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş 1997’de, Ankara’da kurulan Atel Teknoloji Ve Savunma Sanayi A.Ş, halen haberleşme sistemleri, elektronik komponent tedarik ve dağıtımı, savunma sanayi ve mobil takip sistemleri alanlarında tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri yapmaktadır.

19 - AÇE OTOMOTİV

Kuruluş tarihi: 26 Nisan 2016

AÇE Otomotiv Yaklaşık 700 adet imalat tezgahı ile yılda 7.000 ton dövme, 2.000 ton çelik çubuk, 1.500 ton döküm malzemenin işlenebildiği ve 25.000 set komple kamyon şanzıman/diferansiyeli ve otomobil sektöründen tarım ve iş makinelerine kadar farklı sektörler …

20 - HTR

Havelsan Teknoloji Radar (HTR) 1990

Bilişim, Savunma Sanayi, Elektrik & Elektronik

Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HTR) 1990 yılında TRS 22XX Uzun Menzilli Mobil Hava Arama Radarlarının Türkiye'de üretimini yapmak amacıyla Türk-Fransız ortak girişimi olarak kurulmuş olup Thales hisselerinin Şubat 2001 tarihinde HAVELSAN A.Ş.'ne devri ile milli bir kuruluş haline gelmiştir.

HTR, Radar Sistemleri, Kablaj Tasarım / Üretim, Yazılım Geliştirme ve Ağ Destekli Güvenlik Sistemleri konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Elektronik Sistemler Grubu 1990 yılında,

Ağ Destekli Güvenlik Sistemleri Grubu 2003 yılında,

Üretim Grubu 2007 yılında faaliyete başlamıştır.

21 - GİRSAN

GİRSAN SİLAH SANAYİİ..

Kuruluş tarihi: 1994

Genel merkez: Giresun

İşletme türü: Özel şirket

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tabanca ihalesini kazanan GİRSAN Makina ve Hafif Silah Sanayi şirketi, polimer gövdeli MC 28 SA türü 35 bin tabancanın üretimini gerçekleştirecek. GİRSAN Makine ve Hafif Silah Sanayi şirketinin üretimi olan hafif polimer gövdeli MC 28 SA model tabanca tamamen Türk mühendislerinin bir ürünüdür.

Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1994 yılında kurulan ve 2001 yılında özelleştirilen GİRSAN Silah Sanayi, yerli projelerle 40 ülkeye ihracat yapıyor. Burada üretilen silahları Güney Afrika, Malezya, Kolombiya ve Gürcistan gibi ülkelerin güvenlik güçleri de kullanıyor. Firmada Türk mühendislerce geliştirilen MC 28 SA model tabanca da farklı özellikleriyle öne çıkıyor..

Tabancada NATO atış ömür testi 10 bin atımdır. Emniyet Genel Müdürlüğünde bu atış testi 15 bindir. GİRSAN MC 28 SA tabancası ile 60 bin testini çok rahatlıkla geçerek EGM 2016 yılı ihalesini kazanmıştır.

22 - SDT

SDT LOGISTICS - SDT LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Uluslararası Deniz ve Havayolu Taşımacılığı

Farklı bir hizmet anlayışı sunmak, lojistik sektöründe alışılagelmişin dışında bir tarz oluşturmak gayesiyle 2006 yılında kuruldu ve bugüne kadar verdiği Denizyolu Taşımacılığı ,Havayolu Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri vermektedir.

23 - KOÇ BİLGİ

Koç Bilgi Grubu AS

Yan kuruluş: Koç Sistem Bilgi ve iletişim Hizmetleri A.S.

Üst kuruluş: Koç Holding

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri

Bilgisayar Sistemleri ve Program Geliştirme

Bugün Koç Bilgi Grubu çatısı altında bulunan şirketlerin hepsi, 2000 yılında başlayan bir danışmanlık sürecinde kurulmuş yapılanmalardır.

24 - BARIŞ ELEKTRİK

Faaliyet Alanları :İleri Kompozit Malzemeler ile Filaman Sargı, Reçine Transferi ile Kalıplama, Reçine Döküm, Sıcak Presleme ve Açık / Kapalı Kalıplama ..

1979 yılında, epoksi reçine ve toz silikadan üretilen ölçü transformatörü imalatı amacıyla kurulan BARIŞ Elektrik Endüstrisi A.Ş., 1986 yılından itibaren savunma savunma alanında çalışmaya başlamıştır.

25 - ADİK TERSANESİ

www.adik.com.tr/tr/tersane/

TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) için kapasiteleri 120-150-350-650 DWT olan 11 adet tanker ve 6 adet tren vagonu, Sahil Sıhhiye için 1 bir adet feribot, Gümrük Muhafaza için 3 adet kontrol teknesi ve Bayındırlık Bakanlığı için, her biri 350 DWT’lik iki adet atık gemisi, her biri 300 DWT’lik iki adet boşaltma teknesi, 5000 DWT’lik üç adet kum gemisi, 12 adet römorkör, 180 DWT’lik bir adet personel taşıma gemisi ve 125 DWT’lik 7 adet şat ile çeşitli kurum ve kuruluşlar için, 6 adet yat, 170 ile 2600 DWT arasında 45 adet kıyı ticaret gemisi ve tanker olmak üzere toplam 98 adet gemi inşa etmiştir.

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Limited Şirketi, 20 Eylül 1982 tarihinde bugünkü yerine taşınarak, 2004 yılına kadar birçok kurum ve kuruluşa, kıyı ticaret gemileri, tankerlerler, balıkçı tekneleri yatlar ve kuru yük gemilerinin de bulunduğu 31 adet farklı ebat ve tipte gemi üretmiştir.

26 - TİSAŞ

Trabzon Silah Sanayi AŞ

TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş., 1993 yılında Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında kurulmuştur.

Trabzon/Arsin Organize Sanayi Bölgesinde 11.000 m2’lik alan üzerine kurulu olan kompleks , hafif silah ve savunma sanayi ürünleri konusunda NATO standartlarında üretim yapmaktadır.

27 - DERİN HAVACILIK

DERİN HAVACILIK 2007 YILINDA KURULMUŞ BİR FİRMADIR. HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİİNE PARÇA ÜRETİMİ YAPMAKTADIR. Havacılık ve sanayi birikimi ile kısa sürede TEI ile çalışmaya başladı.

28- BMC SANAYİ TİC.A.Ş.

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BMC, 1964 yılında İzmir'de kuruldu. İlk yıllarda Austin ve Morris markalı ticari araçları üretti. 1966 yılından itibaren kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretmeye başladı. BMC'nin başlagıçta %74 olan yerli sermaye oranı 1989 yılında Türkiye'nin %100 yerli sermayeli tek ticari araç üreticisi konumuna yükseldi.

BMC; 1964 yılında İzmir’de Ergün Özakat tarafından kurulmuştur. Şirketin açılımı ise “British Motor Company” şeklinedir. BMC İzmir’deki üretiminden önce 1952-1966 yılları arasında İngiltere’de faaliyet göstermiştir. Daha sonra ise İngiltere’deki faaliyetleri sonlanmış ve Türkiye’ye mal olmuş bir kamyon üreticisi haline gelmiştir.

Türkiye’nin tek, dünyanın en büyük 4 kamyon üreticisinden biri olan BMC; başlangıçta %74 miktarında yerli sermayeye sahip iken bu oran 1989 yılında %100 yerli sermayeye çıkmıştır. İşte bu da orijinin yurt dışına dayanmasından ve kısmen o dönemlerde Türk sanayisinin yetersizliğinden kaynaklanmıştır.

Bundan önceki tarihi süreç ise BMC’nin hem kendi teşebbüsleriyle hem de diğer markalarla yaptığı iş birliği neticesinde yıldızının parlamasıyla başlar. Özellikle %100 yerli sermayeyle üretime başlaması Türkiye’nin büyük holdinglerini cezbetmiş, böyle bir üreticiye sahip olmak için satın alma girişimlerinde bulunmuşlardır. En sonunda 1989 yılında BMC’nin tüm hisseleri Çukurova Holding ve Mehmet Emin Karamehmet tarafından satın alınmıştır.

2010 yılına kadar BMC; Çukurova Holding’in himayesinde istikrarlı bir dönem yaşamış, sürekli yükselen bir grafik çizmiştir. Taa ki 2013 yılına kadar.. O yıllarda ortaya çıkan borç davası sebebiyle; Çukurova Holding’in birçok şirketiyle beraber BMC’ye de TMSF tarafından el konulmuştur.

Kısa bir süre TMSF’nin elindeyken çalışmaya devam eden BMC; 2014 yılında yapılan ihaleyle Ethem Sancak’a yani Es Mali Yatırım ve Danışmanlık şirketine satılmıştır. Bir dipnot olarak; söz konusu şirket zaten BMC için teklif veren tek şirket olmuştur.

BMC markasının mülkiyetinde ve yönetiminde birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.

Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak'ın, TMSF’den satın aldığı, yüzde 49 payını da BMC'de Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstrisi’ne sattığı, BMC Otomotiv’in ortaklarından birinin halen, Katar’ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği görevini resmen sürdüren Hemaid Abdulkareem Al Hajri olduğu söylenmektedir.

2017 Şubat ayı itibariyle BMC’nin sahibi, Es Mali Yatırım ve Danışmanlık’ın başında bulunan Ethem Sancak’tır.

NOT: Türk Savunma Sanayii ile ilgili olarak toplu bir bilgi bulamadık.

Çeşitli kaynaklardan derleyerek bu bilgileri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Saygılarımızla..

Abdullah AKOSMAN

SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİNİN

KURULUŞ TARİHLERİ:

Üretiminin asgari %20'si SAVUNMA SANAYİİ'ne hizmet veren şirketler, bu listede yer almaktadır..

1 - MKEK (1921)

2 - KALE (1957)

3 - OTOKAR (1963)

4 -ASELSAN (1975)

5 - NUROL (1976)

6 - BARIŞ (1979)

7 - HAVELSAN (1982)

8 - ADİK (1982)

9 - TAİ (1984)

10 - TUSAŞ (1985)

11 - YONCA TEKNİK (1986)

12 - MİKES (1987)

13 - ROKETSAN (1988)

14 - FNSS (1988)

15 - MİLSOF (1988)

16 - HAVELSAN (1990 )

17 - AYDIN YAZILIM (1990)

18 - STM SAVUNMA (1991)

19 - TİSAŞ (1993)

20 - GİRSAN (1994)

21 - ATEL (1997)

22 - KOÇ BİLGİ (2000)

23 - YALTEKS (2002)

24 - SDT (2006)

25 - DERİN (2007)

26 - ALP HAVACILIK (2013)

27 - AÇE (2016)