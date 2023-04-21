İSTANBUL AA- Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na göre, 2021'de 52 oyun firmasına toplam 264,8 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı Türk oyun sektöründe, 2022'de yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. 2022'deki yatırımlar yerleşik olarak Türkiye'de bulunan 23 oyun firmasına yapıldı.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel olarak oyun sektöründe 2021'de 176 milyar dolarlık bir toplam gelirin söz konusu olduğunu belirterek, 2022'de küresel ticaretteki sorunlar başta olmak üzere birçok gelişmenin oyun dünyasını da etkilediğini söyledi.