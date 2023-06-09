AFYONKARAHİSAR AA- 23. Afyonkarahisar Caz Festivali için kente gelen Erdoğan, 50 yıl önce ilk defa Türk Halk Müziği'ni ve Türk Sanat Müziği'ni çok seslendirme yoluna girdiğinde çok büyük engellerle karşılaştığını söyledi.

Bestelerinin Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği'ni bozduğu yönündeki iddialarla karşılaştığını aktaran Erdoğan, "1972'de Gurbet şarkısını yaptım. Bugünkü dinlenme oranı dünyayla birlikte 100 milyona yakın. Geleneksel klasik Amerikan caz standartlarını çalmak yerine kendi ülkemin kültüründen kaynaklanan bir yola girdim. Sonra bu müziği oluşturdum." diye konuştu.

Gurbet şarkısı hala ilgi görüyor

Erdoğan, Türkiye'de halk müziği ile sanat müziğinin evrensel bir altyapıyla işlendiği takdirde Türk müziğinin dünyadaki müziklerden aşağı kalır tarafının olmayacağını dile getirdi.

Çalışmalarını bu yönde yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"50 yıldır eser üretiyor, mücadele veriyorum. Bunun sonuçlarını şimdi alıyorum. Gurbet şarkısı bugün Türkiye'nin en çok sevilen şarkısıdır. Amerika'da bir rap sanatçısı benim 'Aç kapıyı gir içeri' isimli şarkımı aldı ve plağında söyledi. Şimdi bir sürü Alman grup Gurbet şarkısını yapıyor. Benden izin için sıraya girmiş vaziyetteler. Yıllardır memleketim için çalışıyorum. Bir hoş seda bırakabilirsem sevinirim. Ülkemde arkamdan bir Fatiha okunursa sevinirim."