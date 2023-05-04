YALOVA AA- Türkiye'nin güç elektroniği alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle 10 yıl önce 3 mühendisin kurduğu şirket, devlet desteği alarak Tuzla'da inşa ettiği fabrikasında deniz araçları ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji sistemlerini üretmeye başladı.

Tersanelerde inşa edilen gemi, yat ve diğer deniz araçlarının güç elektroniği ihtiyaçlarına yönelik marin tip UPS, charger, trafo, pano, enerji depolama sistemleri ve çeşitli konvertörleri üreten firma, özellikle savunma sanayisinin önemli projelerinde gemilere kıyıdan enerji verilmesinde yer aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde AR-GE ve inovasyon tesisi kuran, Tuzla'da 28 kalifiye teknik personelle üretimini sürdüren firma, 4 Türk mühendisin geliştirdiği tamamen yerli yazılımı kullanıyor.

Dizel jeneratörlerin ortadan kalktığı, limanların gemilere elektrik verme işinde temiz enerji konvertörlerin öne çıktığı bu dönemde firma, uluslararası alanda daha fazla görünür olmayı hedefliyor.

Özellikle savunma sanayisinde stratejik bir cihaz olan statik frekans konvertörlerin yüzde 82 millileştirilmesini sağlayan şirket, ABD, Rusya, İtalya ve Malta'ya ihracat yapıyor.

Seapower Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serdar Boran, AA muhabirine üretim, AR-GE, elektrik ve güç elektroniği sistemleri alanında yerli tasarım, geniş ürün yelpazesi ile dünyada sektörün ihtiyaçlarına karşılık vererek Türk elektrik ve elektronik sistemlerini dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Milli teknolojiyi geliştirmek, Türkiye'nin yurt dışında tanınan bir firması haline gelmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Boran, "Ülkemizde olmayan ürünleri millileştirmek ya da rekabeti az olan ürünlerin alternatifini oluşturmak amacıyla yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyoruz. Güç elektroniği alanında dünyada sayılı firmalar arasında olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin savunma sanayisinde hala hazırda çalışıyoruz. İnşallah uluslararası piyasada da aktif rol alacağız." diye konuştu.