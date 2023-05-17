14 Mayıs 2023 Pazar günü yine tarihi olarak nitelendirilebilecek bir seçim yaşadık!

Niye tarihi? Çünkü Osmanlı'dan bu yana ülkemizi yönetecek olanları dış güçler tayin etmeye çalışıyor! Bu kez de yine böyle olacak diye düşünüyorduk ama şu an itibarıyla 2.820.548 Türk evladı buna mani oldu!

Bu oylar çok değerli olup tarihi bir nitelik taşımaktadır. Makus talih, Türk Milleti adına bir kez daha yenilmiştir.

Gelin kısa bir zaman öncesine gidelim... Türk Milleti (Türk Milliyetçileri) bağrından bir aday çıkartamaz dendi... Sinan Oğan'ı çıkardık! İmza toplayamazlar dediler, memleketin şuurlu yiğit evlatları sayesinde topladık... Topladıkları imza kadar oy alamazlar dediler ve son 24 saatte "kara propaganda" odaklarını devreye soktular ama yine de başarmamızı engelleyemediler...

Ne demiştik bölücüler değil Atatürk'ün izinden giden Türk Milliyetçileri ülkenin geleceğinde rol oynayacak! Bu da çok şükür gerçekleşti.

O nedenle bu işe katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan olmak üzere Ümit Özdağ, Vecdet Öz, Mehmet Sağlam, Varol Esen, Hakkı Şafak Ses, Ulvi Batu ve milyonlarca isimsiz kahramana ve de ismini yazamadıklarıma sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.

Unutmayın inanmak başarmanın ilk adamıdır!

Şimdi yapılacak iş, ülkenin geleceğine doğru adımlarla olumlu etkiler yapmaktır. Bunun da başarılacağına dair inancım çok kuvvetlidir...

İstişareler sonucu en doğru kararlar alınacaktır.

Bir sözüm de destek olmasalar bile köstek olmaya çalışanlaradır; tek kelime ile ayıp ettiniz keşke gölge etmeseydiniz sizden başka bir şey istemezdik... Ama tarihte sizi bu ayıbınızla yazacak...

Türk Milletine hayırlı olsun önümüzdeki dileğim o ki, Türk Milleti için zaman dilimi iyi değerlendirilsin...

Memleketimin bütün evlatlarına bu zor günlerde koşup geldikleri için bir kez daha sonsuz teşekkürler.

#SinanOgan