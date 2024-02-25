Ankara

HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve 24 Kasım 2006'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan uçuş simülatörü, dünyada sadece Türkiye ve Güney Kore olmak üzere iki ülkede bulunuyor.

11. Ana Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı Standardize Simülatör Akademik Eğitim Filo Komutanlığınca kullanılan ve eğitimlerde 40 bin saatlik uçuş süresini aşan simülatör, CASA olarak bilinen "CN-235" tipi kargo uçağının birebir özelliklerini kullanıcı deneyimine sunuyor.

İçerisine yüklenen gerçek 3 boyutlu harita sayesinde ülke semalarında uçuş hissiyatı veren simülatör, aynı zamanda kurulan özel sistem sayesinde, uçağın gerçekte yapabileceği manevraları aynı şekilde yansıtıyor.

Simülasyon sistemi hakkında AA muhabirine bilgi veren, Standardize Simülatör Akademik Eğitim Filo Komutanı Hava Pilot Albay Yıldırım, CN-235 uçağı simülatörü ile pilotların uçuş öncesindeki eğitimlerini gerçekleştirdiklerini, yakıt sarfiyatına sebep olmadan pilotları uçuşa hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Albay Yıldırım, "Hem gerçek uçakta yapamadığımız emergency (acil durum) olaylarını işliyoruz hem de normal usulleri simülatör ortamında uçarak, gerçek uçaktaki eğitim seviyemizi artırıyoruz." dedi.

Tam uçuş simülatörü sayesinde normal eğitimleri yüzde 50 oranında azalttıklarını anlatan Yıldırım, "Emergency durumlarında başımıza gelebilecek her türlü anormal durumu burada işleme fırsatımız oluyor. Bu bizim gerçek uçakta işleyemeyeceğimiz durumları çözmemize yardımcı oluyor. Bu şekilde eğitim seviyemizi artırarak Hava Kuvvetlerine çok büyük kazanımlar sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Albay Yıldırım, Standardize Simülatör Akademik Eğitim Filo Komutanlığı'nda 17 kişilik bir ekibin görev aldığını belirterek, "Günlük 12 saat uçuşumuz mevcut. Bu 12 saatimizi dolu dolu geçirerek Türk Hava Kuvvetleri içerisinde 6 filoya, genel anlamda toplam 11 filoya hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Yıldırım, aynı zamanda 8 farklı ülkeye de simülasyon eğitimi verdiklerini söyledi.

Standardize Simülatör Akademik Eğitim Filo Uçuş ve Simülatör Öğretmeni Hava Pilot Yarbay Güngörmüş de CN-235 tam uçuş simülatörü ile her hava şartında, mevcut harbe hazırlık eğitimlerini sürdürdüklerini anlattı. Yarbay Güngörmüş, "Uçakla yapma imkan bulamadığımız emergency (acil durum) usul eğitimlerinin tamamını halihazırda 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı bünyesindeki bu simülatörle icra etmekteyiz." dedi.