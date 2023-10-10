Gioia Del Colle

Arması "Kaplan" olan filoların oluşturduğu "NATO Tiger Association (NATO Kaplan Birliği)" tarafından 62 yıldır düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatına, İtalya Hava Kuvvetleri (Aeronautica Militare), 35 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor.

İtalya'nın güneydoğusunda Gioia del Colle'deki Antonio Ramirez hava üssünde 2 Ekim'de başlayan ve 13 Ekim'e kadar sürecek söz konusu tatbikatta, 13 ülkeden farklı tiplerde yaklaşık 80 uçak ile 2 bin personel görev alıyor.

Tatbikata, Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde görevli kaplan simgeli 3 adet F-16 uçağı ve 49 personel katılıyor.

NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin birlikte çalışabilirliğini, aralarındaki bağı güçlendirmeyi ve caydırıcı bir güç olarak hava gücünü göstermesi açısından önemli yer tutuyor.

"Güzel sonuçlar elde ettik"

AA muhabirinin yerinde takip ettiği tatbikatta, Türk F-16'larının hem yeni kaplan desenleri hem de Türk pilotlarının tatbikattaki performansıyla göz doldurduğu öğrenildi.

Tatbikata katılan Türk birliğinin Komutanı Hava Pilot Albay Ali Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "29 Eylül'de İtalya Gioia del Colle üssüne intikalimizi tamamladık. Geçen hafta bütün görevlerimizi başarılı ve emniyetli bir şekilde tamamladık. Güzel sonuçlar elde ettik. Yine önümüzdeki hafta da görevlerimize devam ediyoruz." dedi.

NATO Tiger Meet tatbikatında yer aldıkları için büyük gurur ve onur duyduklarını vurgulayan Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek, birinci önceliğimiz. Türk Hava Kuvvetleri olarak NATO'nun vazgeçilmez unsurlarından biriyiz. Burada 13 farklı ülkeyle birlikte ortak görevler icra ediyoruz. Görev sonuçlarında da güzel geri bildirimler aldık, başarılı sonuçlar elde ettik. Tüm personelim ve kendi adıma da ayrıca mutluyum. İtalyan halkının bize gösterdiği, özellikle üs personeli, pazar günü icra edilen halk günündeki halkın gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyorum."

Kırmızı-siyah kaplan desenli boyamaya sahip F-16 ilgi odağı

Türk F-16'larından özellikle kırmızı-siyah kaplan desenli olanın büyük ilgi gördüğünü aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Tatbikatın planlama safhasında, biz özellikle kendi al bayrağımızın renklerinden esinlenerek, kırmızı rengini kullanmayı düşündük. Tulumlarımız yine aynı şekilde kırmızı-beyaz temalı olacak şekilde tasarlandı. Uçakta da kırmızı rengini kullandık ve İtalyanların buna karşı çok büyük bir ilgisi oldu. Kırmızı rengine çok fazla ilgi gösterdiler. Çok güzel geri bildirimler, güzel tepkiler aldık. İnşallah görev sonucunda, en iyi boyanmış uçak ödülünü de almayı bekliyoruz."