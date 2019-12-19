TÜRK DÜNYASI’NIN BAYRAMI

KAZAKİSTAN’IN 28. BAĞIMSIZLIK GÜNÜ İSTANBUL’DA MUHTEŞEM BİR KONSERLE KUTLANDI.
Kazakistan’ın 28. Bağımsızlık Günü İstanbul’da, Cemal Reşit Rey salonlarında muhteşem bir konserle kutlandı.
Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası ve Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Şalkıma Halk Dans Topluluğu’nun yanı sıra Otağ Dans Topluluğu, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan folklor gruplarının da bu muhteşem etkinliğe katılarak gösteriler sunmasıyla, Kazakistan’ın 28. Bağımsızlık Günü münasebetiyle düzenlenen “Tarihten Esintiler” konseri, kardeş devletlerin hep birlikte kutladıkları bir bayrama dönüştü.
M. KEMAL SALLI
Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası ve Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu’nun konseri ve Şalkıma Halk Dans Topluluğu’nun gösterileri izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Hocaların hocası Aitkali Caimov’un, atayurdumuzun bozkırlarında dörtnala koşan küheylanların nal seslerini Cemal Reşir Rey sahnesine aksettiren perfformansı, Orkestra şefi Nurlan Bekenov’un her türlü takdirin üstündeki başarılı yönetimi, Elmira Şenduran’ın Otağ Dans Grubu’nun harika gösterileri izleyenleri büyüledi.
Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası ve Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Şalkıma Halk Dans Topluluğu’nun yanı sıra Otağ Dans Topluluğu, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan folklor gruplarının da bu muhteşem etkinliğe katılarak gösteriler sunmasıyla, Kazakistan’ın 28. Bağımsızlık Günü münasebetiyle düzenlenen “Tarihten Esintiler” konseri, kardeş devletlerin hep birlikte kutladıkları bir bayrama dönüştü.
İstanbul’da Cemal Reşit Rey’de gerçekleştirilen Kazakistan’ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamalarına Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ve Türk Konseyi Başkanı Bagdat Amreyev’in yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
"TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN, ZOR GÜNLERDE BAŞARILI BİR SINAV VERMİŞLERDİR”
Büyük bir beğeni ile izlenen “Tarihten Esintiler” konseri öncesinde bir konuşma yapan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli,16 Aralık 1991'de bağımsızlığını kazanmanın, Kazak halkının büyük bir sıçrama noktası olduğunu dile getirerek, "Ulus olarak bundan sonra da başaracaklarımıza sarsılmaz bir temel oluşturmuştur. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bağımsızlığımızın ardından Türkiye ve Kazakistan iki kardeş ülke samimiyetiyle birbirlerini desteklemiş ve zor günlerde başarılı bir sınav vermiştir. Dili, kültürü ve tarihi bir olan bu iki halkın binlerce yıl geriye dayanan ortaklığı Avrasya coğrafyası için de büyük anlamlar taşımaktadır" dedi.
KILIÇDAROĞLU: “HASRET BİTTİ”
Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Hasret bitti. Bugün de yıllar süren o hasretin bitişinin 28. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olması da bu kavuşmanın yarattığı heyecanın bir sonucudur" dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Dünyası’nı geleceği koşundaki sözlerini hatırlattı, Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını, Kazak halkının 28 yıldır bağımsız ve kendi ayakları üzerinde dimdik durduğunu belirterek şunları söyledi:
"Sağlam bir temel üzerinde demokratik ve güçlü bir devlet olma sürecinde emin adımlarla yürümektedir. Hasret bitti. Bugün de yıllar süren o hasretin bitişinin 28. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olması da bu kavuşmanın yarattığı heyecanın bir sonucudur."
“…Kazakistan’ın bağımsızlığını, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla elde ettiği doğrudur. Ancak, Kazaklardaki özgürlük ve bağımsızlık ateşi, bu tarihten daha eskiye dayanır.
1982 yılının 16 Aralık tarihinde, Moskova’nın Kazakistan’ın yönetimine ve iç işlerine yapılan bir müdahale karşısında, Almatı şehrinde, tepkilerini dile getiren Kazakların eylemleri kısa zamanda yayılır ve büyür. Bu bağımsızlık arayışı sürecinde, o dönemdeki Sovyet yönetiminin askeri müdahalesiyle tam 174 kişi kısa zamanda hayatını kaybeder, yüzlercesi de yaralanır.
Kazak dilinde Aralık ayının adı, Jeltoksan’dır. Nitekim bu olaylar da Kazakistan’ın yakın tarihine, ’16 Jeltoksan olayları’ olarak geçmiştir. 5 yıl Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız bir devlet olunca, yeni devletin Başkan’ı olan Nursultan Nazarbayev, Kazakistan’ın bağımsızlık günü olarak 16 Aralık’ı kabul eder. Dolayısıyla Kazakistan’da, 16 Aralık bağımsızlık günü hem bağımsızlık günüdür hem de bağımsızlık ateşinin yandığı bir gün olarak kabul edilir.”
"NURSULTAN NAZARBAYEV’İN DEVLETADAMLIĞINI ANMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”
"Bu süreçte Kazak halkına liderlik eden Nursultan Nazarbayev'in kararlı, dirayetli ve Kazak halkına özgüven veren devlet adamlığını anmamak mümkün değildir. Büyük önderler tarih bilgisiyle doludurlar. Söyledikleri sözlerle tarihin yazılmasına iz bırakırlar. Türk dili konuşan ülkelerin bir araya gelerek 2009'da kurdukları Türk Keneşi, halklarımızın özlemini ve bu özlemin sona erişini temsil eder. Nursultan Nazarbayev'in bu konudaki sözleri de aslında bir idealin ne kadar eskiye dayanan bir fikir olduğunu ispat eder."
İMAMOĞLU: “BİRBİRİMİZİ ÇOKİYİ ANLIYORUZ”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın milli gününe katılmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, 28 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği tarihte kendisinin üniversite öğrencisi olduğunu, Kazakistan'ın bağımsızlığının Türkiye’de büyük bir heyecan yarattığını hatırlatarak şöyle dedi.
"Belki uzakta iki devlet gibiydik ama birbirini yakından hisseden tek bir millettik. Bu haberi aldığımda çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. 'Biz ne yapabiliriz?' noktasında bir psikolojiyle hareket ederken, dünyada ilk kez Kazakistan'ı kabul edenin Türkiye olması hepimizi gerçekten çok sevindirmişti. Bağımsızlığını tanımanın Türkiye ile başlamış olması da ayrı bir teyidi idi."
İmamoğlu, bağımsızlıktan itibaren Türkiye ile Kazakistan'ın her konuda çok samimi kardeşlik ilişkileri içinde olduklarını, Kazakistan'ın kısa sürede ciddi bir kalkınma yaşadığını, Türk iş dünyasının da bu yolculukta Kazakistan için elinden geleni yaptığını belirterek, "İnşallah hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Çünkü öyle bir coğrafyayız ki birbirimizi derinden hissediyoruz. Üzüntü eğer Kazakistan'da varsa biz de üzülüyoruz. Eğer mutluluk varsa biz de seviniyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından kutlama pastası kesildi ve Büyükelçi Saparbekuly, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na Kazak sanatkarların el yapımı olan hediyeler takdim etti.
Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası ve Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu konser verdi, Şalkıma Halk Dans Topluluğu’nun muhteşem gösterileri sonrasında Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu sahneye gelerek, sanatçılara ktladılar ve çiçekler verdiler.