M. Kemal SALLI

Mübarek Ramazan ayının en güzel özelliklerinden biri de, dost, akraba ve arkadaşları iftar davetleri vesilesiyle aynı çatı altında ya da anı masa çevresinde biraraya getirmesidir. Bu güzel geleneği yoğun katılımlı iftar programlarıyla sürdüren sivil toplum kuruluşları da, Ramazan ayı boyunca, deprem felaketinin hüzünlü ortamında bu güzel geleneğimizi sürdürüyorlar.
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği yoğun katılımlı “Türk Dünyası İftar Programı”na, bu yıl da, Türk Dünyası sivil toplum kuruluşlarının başkan, yönetici ve üyeleri katıldı.
Rumeli coğrafyasından Anadolu’ya, Türkmeneli’nden Kafkaslar’a, Türkistan coğrafyasından İdil-Ural’a Türk Dünyası temsilcilerinin katıldığı iftar programında yapılan konuşmalarda Türk topluluklarının sorunları dile getirildi.
“TÜM PARTİLER SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TÜRK DÜNYASI’NA YER VERMELİDİR”
Eski Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Göç İdaresi temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da onurlandığı istişare toplantısında Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, yaptığı açılış konuşmasında, tüm partileri seçim beyannamelerinde Türk Dünyası’na yer verme çağrısında bulundu.
Suriye Türkmen Dernekler Fed. Bşk. Tarık Sülo Cevizci, Rumeli Vakfı Başkan vekili Kemal Baltepe, İstanbul Azerbaycan-Türkiye İşbirliği Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, KKTC-Türkiye İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan, Türkmeneli İnsan Hakları Der. Bşk. Savaş Avcı, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Afganistan STK’lar Birlik Platformu Başkanı Abdulgafur Turan, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Sözcüsü Yusuf Yusufoğlu’nun yaptığı konuşmalar ve Afganistan Türkleri aksakalı Recep Türkgeldi’nin duaları sonrası ilahiler eşliğinde mevlevi ayini töreni yapıldı.
“TÜRK DİASPORA BAKANLIĞI KURULMALI”
Türk Dünyası sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yaptıkları konuşmalarda, Afganistan’da, Doğu Türkistan’da, Kırım’da, Batı Trakya’da; İran’da, Suriye ve Irak Türkmeneli bölgesinde soydaşların yaşadıkları sorunlara çözüm bulma konusunda Ankara’nın, garantör ülke olarak, her zaman devrede olması gerektiğini belirttiler ve ilk fırsatta Dış Türkler veya Türk Diasporası Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini vurgulayarak, bütün partileri Türk Dünyası ile her alanda kucaklaşmaya davet ettiler.
TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİ BİRARAYA GELDİLER
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun iftar daveti ve 7’inci Türk Dünyası İstişare Toplantısı’na; Afganistan Dernekler Federasyonu Başkanı İzzet Sedat, Ülkü-Der Kurucu başkanı Ahmet Selçuk Can, Dağıstan Kumuk Türkleri Başkanı Zümrüt Khızrıeva, Türkmen Kadınlar Derneği Başkanı Gülşirin Beyler, Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Celal Kahraman, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Derneği Başkanı Metin Özkan; Türk Cumhuriyetleri Platformu Başkanı Aslan Türkmen, Türk Kültür Platformu Başkanı Metin Yıldırım, Afgan-Türk Konseyi Başkanı Ramazan Yurttash ve yardımcısı Murat Nazar, Ülkücü Düşünce Derneği Başkanı Emre Gürel, Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneneği Başkan Yardımcısı A. Cantürk, Ülkü Ocakları Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Cihan Kantar, Türk Film Sanat Vakfı Bşk. Erdoğan Erdoğdu, Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Yardım Derneği Başkanı Fazıl Ahmet Sönmez, Türkistanlılar Sosyal Yardım Deneği Başkanı Ekber Yassa ve yardımcısı Abdurrahman Temur, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkab Yardımcısı Eyüp Kerem, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği Kadın Kolu Başkanı Ruşen Tursun, DTDD Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Vatanoğlu, Dünya Ahıska Türkleri temsilcisi, Gagauz Türkleri temsilcisi, Terekeme-Karapapak Türkleri Dermeği Başkanı Engin Aybirdi ve yardımcısı Mustafa Yıldız, Andhoylular Derneği Başkanı Habib Nusret, Dünya Kongrat Türkleri Derneği Başkan Yardımcıları Nimetullah İbrahim, Zeytinburnu Akil Adamlar Denek Başkanı Ozan Karasay, Kızılelma Danışma Enstitüsü Kurucu Başkanı M. Seyit Türker, Kazakistan temsilcisi Hamza; Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, Mevlüt Yüksel, Nuh Mete Deniz ve Esra Öztürk ile Uzbek Medya temsilcileri Nurahmet Yurttash; Suriye Türkmenleri YK. Üyesi Cuma İssa, Golan Türkmenleri Der. Bşk. Halil Muhammet, Türkmen Ocağı Derneği Bşk. Muhammet Veyso, Suriye Türkmen Dernekler Fed. Aksaklılar Bşk. Servet Muharrem, Sultangazi Suriye Türkmen Der. Bşk. Hasan Recep, Humus Türkmenleri Der. Bşk. Mutaz Şaklap, Türkmen Kardeşlik Der. Bşk. Ahmet Hedevi, İkitelli Türkmen Der. Bşk. Ismail Elbeyli, Bayır Bucak Türkmenleri Der. Bşk. Mehmet Şandırlı, Suriye Türkmenleri Gençlik Kolu ve gazetemizi temsilen Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı katıldı.
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun geniş katılımlı iftar daveti programı ve Türk Dünyası İstişare Toplantısı’nın 7’ncisi yapılan dualarla sona erdi.