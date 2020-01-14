TÜRK DÜNYASI TOPKAPI’DA BULUŞTU

Yazı ve fotoğraflar M. KEMAL SALLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. tarafından, Topkapı Kültür Parkı’ndaki Türk Dünyası Mahallesi’nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması’na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Kırım Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten, Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyüce, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türkmeneli Dernekler Federasyonu (TÜFED) Genel Başkanı Kemal Beyatlı, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Savaş Avcı, Kazak Türkleri Derneği (KATEAD) adına Ertolkun Gayretullah, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Başkanı Ekber Yassa, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Salman Nalbant, Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mithat İbrahim ve Türk Dünyası sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul’a ilişkin sorularını yanıtladıktan sonra, Türk Dünyası Mahallesi’ndeki “Türk Çadırlarını gezdi ve yöresel müzik dinletisini izledi. İmamoğlu, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu daha sonra programın yapılacağı otağa geçtiler.
KAVUNCU: “ORTAK BİR GELECEK HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR”
Topkapı Kültür Parkı’ndaki Türk Dünyası Mahallesi’nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Ortak gelecek ve otak geçmiş insanları birbirlerine en fazla bağlayan ve kenetleyen çok önemli bir olgu. Aynı toprak, aynı vatan üzerinde kurulacak ortak bir gelecek ve bunun getireceği bağ bence her şeyin üzerindedir. Ortak değerlerin somutlaşması için birtakım adımların atılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Kavuncu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kazakistan’daki çocuklar Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıdığı, bildiği gün, Türkiye’deki gençlerin Hoca Ahmet Yesevi’yi , Ali Şir Nevai’yi, Buhari’yi ve Emir Timur’u gerçekten tanıyıp içine sindirdiği gün, otuz yıl, kırk yıl sonra Türk Dünyası, somut adımları atabilecek bir duruma gelebilir.”
İMAMOĞLU: İSTANBUL DÜNYANIN NADİDE AÇIK HAVA MÜZELERİNDEN BİRİDİR
Türk Dünyası Mahallesi’nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması’nda konuşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un yalnızca Türkiye’nin değil, tüm Türk Dünyası’nın en büyük şehri olduğunu söyledi. Ürettiği değerlerle İstanbul’un çekim merkezi olduğunu belirten İmamoğlu, “Türk Dünyası ile ilgili her rengi ve her sesi kucaklaması nedeniyle de İstanbul Türk Dünyası’nın yıldızı. Tarihi birikimini kültürel anlamda da günümüze kadar taşıyan ve medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul, aslında Türk Dünyası için de büyük bir açık hava müzesi. Örneğin bugün Topkapı Kültür Parkı olarak adlandırılan alan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken şehre giriş yapıp otağını ilk kurduğu mekân olması sebebiyle bizler için oldukça değerli” dedi.
TOPKAPI KÜLÜR PARKI, TÜRK DÜNYASI’NIN KÜLTÜREL PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ
Topkapı Kültür Parkı’ndaki Türk Dünyası Mahallesi’nin 2009 yılından bu yana, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar Türk Dünyası’ndan her rengin sergilendiği, Türk Dünyası Kültür Evleri’ne ev sahipliği yapan kültürel bir platforma dönüştüğünü vurgulayan İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mahallede Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC, Tataristan, Başkortostan kültür evleri, iki tane Otağ, orijinal boyutlarda hazırlanan Orhun Yazıtları, Azerbaycan Kız Kalesi ve Kırgızistan’da yer alan Burana Kulesi maketleri var. Bunların yanı sıra aynı alanada 2016 yılı UNESCO Hoca Ahmed Yesevi Yılı münasebetiyle Hoca Ahmed Yesevi Otağı ve Hoca Ahmed Yesevi Türbesinin maketi de ziyarete açıldı.”
GÖNÜL VE KALP BİRLİĞİMİZİN SEMBOLÜ TÜRKÇEMİZDİR
Türk Dünyası’nın bir ferdi olmaktan iftihar ettiğini belirten İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ne kadar farklı coğrafyalarda yaşıyor olsalar da, tarihsel ve kültürel açıdan müşterek bir hayatı paylaşan milyonlarca kardeşi anlıyoruz. İnsanlık tarihinin en eski ve en önemli kültür ve medeniyet miraslarından birini anlıyoruz. Bu gönül ve kalp birliğinin en güçlü simgelerinden, en güzel ifadelerinden biri hiç kuşkusuz, ortak dilimiz, Türkçemizdir. Siyasi ve resmi sınırların ya da birtakım önyargıların yarattığı engelleri aşmak adına çok önemli bir girişim. Bu buluşmaların bir parçası olmak, içinde yer almak, destek olmak hepimiz için çok kıvanç verici.”
EL EMEĞİ GÖZ NURU BİR KEÇE TABLO
İmamoğlu’na, Türk Dünyası sivil toplum kuruluşları adına, Kemal Bayatlı Ekber Yaşa tarafından, üzerinde Atayurt kültürümüzün çok özel bir el emeği olan ve üzerinde eski kurganlardan çıkan eserlerin üzerinde bulunan geleneksel motiflerin bulunduğu bir oyma motifli keçe tablo armağan edildi.
KÜLTÜR A.Ş. VE TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
Topkapı Kültür Parkı’ndaki Türk Dünyası Mahallesi’nin 2009 yılından bu yana, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar Türk dünyasından her rengin sergilendiği, Türk Dünyası Kültür Evleri’ne ev sahipliği yapan kültürel bir platforma dönüştü. Türk Dünyası Mahallesi’nde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC, Tataristan, Başkortostan kültür evleri, iki tane Otağ, orijinal boyutlarda hazırlanan Orhun Yazıtları, Azerbaycan Kız Kalesi ve Kırgızistan’da yer alan Burana Kulesi maketleri var. Bunların yanı sıra aynı alanda 2016 yılı UNESCO Hoca Ahmed Yesevi Yılı münasebetiyle Hoca Ahmed Yesevi Otağı ve Hoca Ahmed Yesevi Türbesinin maketi ve Farabi Evi de bulunuyor.