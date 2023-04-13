M. Kemal SALLI

KÜLTÜR A.Ş.nin geleneksel iftar daveti bu yıl PANORAMA 1453’te, “FATİH’İN RÜYASI” eşliğinde gerçekleştirildi.
Bu yılki iftar davetine ev sahipliği yapan Kültür A. Ş Genel Müdürü Murat ABBAS, Genel Müdür Yardımcıları Onur aldı, Doğan Hamit Doğruer, İBB Müzeler Müdiresi Ayşe Çağlayan ve birim müdürleri ile İBB Kültür A. Ş. Türk Dünyası Uzmanı Abdulmetin Keskin davetlilerin masalarını dolaşarak “Hoşgeldiniz” dediler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.
PANORAMA 1453’te iftar davetine Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, Kazakistan eski İstanbul Başkonsolosu Yerzhan Ualis, KKTC Başkonsolosu Sabiha Brand Çınar, Kıbrıs Türk Derneği’ni temsilen Zehra Bilge Eray ve Cahit Kayıaslan, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Enisa Kamar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Yerzhan Mukash, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sünnetullah İsomov, Avrasya Türk Dernekleri Federasyon Başkanı İsmail Cengiz, İstanbul Azerbaycan-Türkiye İşbirliği Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Türkistanlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekber Yasa, Nogay Türkleri Dernek Başkanı V. Kırgızistan Dostluk Derneği Başkanı Turgunbay Ergeşov, Kumuk Türkleri Dernek Başkanı Zümrüt Khizrieva, İdil-Ural Türkleri Dernek Başkanı Gülten Urallı, Gagavuz Dostluk Derneği Başkanı Nejdet Erdoğdu, Yakut İşbirliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Matrena Egerova, Türkstan Elleri Eğitim Derneği Genel Sekreteri Nurahmet Yurtash ve KÜLTÜR A.Ş.’nin özenle hazırlanmış zengin iftar sofralarında oruçları açılmasından sonra davetlilere, PANORAMA 1453’ün sergilendiği alanda çok özel bir manevi ziyafet daha sunuldu.
PANORAMA 1453’ün gökyüzüne yansıtılan “FATİHİN RÜYASI” adını taşıyan gösterimde davetliler, “Ya Konstantinopolis beni alır ya da ben Konstantinopolis’i diyen Sultan II. Mehmet’in özlemini ve bu özlemi hayata geçirebilme azmini ve heyecanını yaşadılar.
PANORAMA 1453
Dünyanın ilk tam panoramik müzesi, II. Sultan Mehmet’in rüyasının gerçekleştiği alanda Topkapı semtinde inşa edilmiş. İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment is¸ birliği ile gerçekleştirilen “Sultan Mehmed’in Rüyası” isimli projection mapping gösterimi ve gerçek savaş araçlarını altına alan 38 metre çaplı yarım küre ekrana yansıtılmış fetih sahneleri ziyaretçileri biranda fetih günlerinin o heyecanlı, coşkulu günlerine taşıyor ve Sultam II. Mehmet’in Manisa’daki şehzadelik günlerinden Konstantinopolis’i fethetme tutkusunun hangi aşamalardan geçerek gerçeğe dönüştüğü görsel bir şölen olarak sunuluyor.
Bu görsel şölen, Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Mesut Uyar’ın danışmanlığında hazırlanmış. 10 dakikalık gösterim, görsel zenginliğinin yanı sıra, tarihi ayrıntılara gösterdiği özen yönünden de dikkat çekiyor.
“FATİH’İN RÜYASI” NELER ANLATIYOR?
PANORMA 1453’ün işletme Şefi Mehmet Akkaya’nı verdiği bilgiler sonrasında “Fatih’in Rüyası” konulu görsel şölen gösterimi başladı.
29 Mayıs 1453 sabahı, Edirnekapı surlarının önünde 23 ordunun kuşatıp alamadığı Konstantinopolis, Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmış ve düşmek üzeredir. Işıklar kapandığında, sizleri çatısı altına alan 38 metre çaplı “gökyüzünde” akmaya başlayan görüntüler eşliğinde Hz. Muhammed’in “Konstantinopolis mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” sözleri duyulur. Sultan Mehmed’in çocukluk yıllarından itibaren kurguladığı rüyası adım adı gerçeğe dönüşmektedir.
II. Beyazıt’ın inşa ettirdiği Anadolu Hisarı’nın karşısına Boğazkesen Hisarı’yla kente deniz yolluyla gönderilecek yardımların önü kesilirken, Ortodoks kültürünün tüm zenginliğine sahip olan Konstantinopolis, surların ardında tüm görkemiyle ortaya çıkmaktadır. Tarih şeridinde Yeni Çağ’ın başlangıcı sayılan bu başarı kolay elde edilmemiştir. Sultan Mehmet’in tasarladığı iki parçası burguyla birleştirilen 5 metrelik şahi topları Konstantinopolis’in asırlık surları döğerken, Bizans teslim ol” çağrılarını kabul etmemekte ve direnmektedir. Fakat, bütün direnmelere rağmen 80 bin kişilik Osmanlı ordusu, 29 Mayıs 1453 günü, Edirnekapı surlarında açılan gediklerden tarihi kente akmaya başlamışlardı.
Bu muhteşem rüyayı görebilmek ve teknolojinin kültür hayatımızda nasıl kullanılabileceğinin çok başarılı bir örneği olan PANORAMA 1453’ü ücretsiz ziyaret edebilmeniz için İBB İstanbullulara çok güzel bir Ramazan hediyesi sunuyor: PANORAMA 1453’ü ( ve Yerebatan Sarnıcı saat 22.00’ye; Şerefiye Sarnıcı, ve Miniatürk saat 0.00’a kadar) 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında, iftardan sonra ücretsiz olarak ziyaret edebilir ve fatih coşkusunu üç boyutlu olarak yaşayabilirsiniz. Tramvaya binip Topkapı durağında indiğinizde, PANORAMA 1453’ü karşınızda göreceksiniz. Bu fırsatı kaçırmayalım.
SAFFET EMRE TONGUÇ’UN İSTANBUL’U
Davetlileri uğurlarken, “diş kirası” geleneğince sunulan Saffet Emre Tonguç’un İSTANBUL adlı kitabında “Dünyanın İncisi”olan ve “Bir sengine yekpare Acem Mülkü feda” olan “Dünyanın İncisi” kentimiz yalnızca kılcal damarlarına kadar anlatılmakla kalmıyor, İstanbul merkezli bir dünya tarihi özetlenmiş oluyor.
İBB bünyesindeki İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri T.A.Ş. tarafından yayınlanan Saffet Emre Tonguç’un “İSTANBUL”u 71. baskısını yapmış. Kütüphanelerimizde bulunması gereken bir hazine..
İSTANBUL’U TANIMAYA PANAROMA 1453’LE BAŞLAMAK..
İstanbul’da yaşamakla, İstanbul’u yaşamanın farkını anlayabilmemiz için, İstanbul’umuz tarihi ve kültürüyle birlikte tanıyıp yaşamamız gerekir. “Şair Nedim’in “Bir sengine (taşına) yekpare Acem mülkünü feda ettiği” İstanbul’umuzu tanımaya PANAROMA 1453’ten başlamak , bizce en doğru adım olacaktır.