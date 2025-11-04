Konya, 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Bisiklet sporunun dünya çapında yönetimi yapan Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2026 yılı yol ve pist bisikleti takvimini açıkladı. Türkiye, yeni sezonda da dünya bisikletinin önemli duraklarından biri olmaya devam edecek. UCI takviminde yer alan yarışlar sporcuların puan kazanmasını sağlarken ülkelerin uluslararası görünürlüğünü artırarak bisiklet sporunun gelişimini hedefliyor.

Türkiye’nin uluslararası bisiklet takvimindeki en prestijli organizasyonu olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye’yi dünya bisiklet sahnesinde öne çıkarırken, ülkemizin farklı şehirlerinden geçerek hem sporculara zorlu parkurlar sunuyor hem de Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

Türkiye UCI 2026 takviminde: ProSeries, Europe Tour ,2.1, 2.2 ve 1.2 kategorilerinde yol yarışları ve pist yarışlarıyla da takvimde güçlü bir yer alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası gibi uluslararası yarışlar, Türkiye’yi bisikletin merkezi haline getiriyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “2026 sezonu, Türk bisikletinin gelişimine ve uluslararası alandaki yükselişine güçlü bir ivme kazandırırken genç yeteneklerin uluslararası deneyim kazanmasına da katkı sağlayacak. Ülkemiz, yol ve pist yarışlarıyla dünya bisikletinin merkezi olma yolunda önemli bir konuma sahip.” dedi.

Türkiye, Bisikletin Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin UCI takviminde yer alan yarış programı hem profesyonel hem de amatör bisikletçiler için uluslararası bir cazibe merkezi hâline getiriyor. Antalya’dan İstanbul’a, Isparta’dan Bolu’ya uzanan bu kapsamlı yarış ağı, Türkiye’nin doğal güzelliklerini, teknik parkurlarını ve organizasyon kapasitesini dünya bisiklet camiasına tanıtıyor. Uluslararası yarışlar, spor turizmini canlandırırken, Türkiye’nin doğal ve teknik parkurlarını dünya bisiklet camiasına tanıtıyor.

UCI-Türkiye 2026 Takvimi:

Yol Bisikleti:

UCI ProSeries Kategorisi

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 26 Nisan – 3 Mayıs 2026

UCI Europe Tour 2.1 Kategorisi

Tour of İstanbul (İstanbul): 3–6 Eylül 2026

UCI Europe Tour 2.2 Kategorisi

Tour of Antalya (Antalya): 12–15 Mart 2026

Tour of Mersin (Mersin): 9–12 Nisan 2026

Tour of Samsun (Samsun): 27–30 Ağustos 2026

Tour of Kahramanmaraş (Kahramanmaraş): 3–6 Eylül 2026

UCI Europe Tour 1.2 Kategorisi

Grand Prix Antalya (Antalya): 7 Şubat 2026

Grand Prix Alaiye (Alanya/Antalya): 21 Şubat 2026

Grand Prix Pedalia (Antalya): 28 Şubat 2026

Grand Prix Apollon Temple (Side/Antalya): 7 Mart 2026

Grand Prix Syedra Ancient City (Alanya/Antalya): 28 Mart 2026

Grand Prix Alanya (Antalya): 3 Nisan 2026

Grand Prix Isparta (Isparta): 8 Ağustos 2026

Grand Prix Davraz (Isparta): 14 Ağustos 2026

Grand Prix Gölcük (Bolu): 16 Ağustos 2026

Grand Prix Rose (Bolu): 22 Ağustos 2026

UCI Pist Bisikleti Yarışları:

UCI Avrupa Şampiyonası-Konya: 1-5 Şubat 2026