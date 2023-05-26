KAZAN AA- Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 14'üncü Kazan Forum'un kültürel programının bir parçası olarak İslam Mutfağı Günleri ve Uluslararası Şefler Kupası düzenlendi.

Kazan'da gerçekleştirilen yarışmada aşçılar gruplar halinde çeşitli kategorilerde yemek pişirdi. Dünya İslami Şefler Birliğinin oluşturduğu 35 kişilik jürinin puanlamalarına göre, gün sonunda kazananlara kupaları verildi. Kapanış töreninde Tataristan takımı birincilik kupasını alırken Azerbaycan ve Cezayir takımları ikinci oldu. Yarışmada Türkiye, Özbekistan ve İran'dan gelen şefler üçüncülüğü paylaştı.

Helal gıdalar vitrine çıktı

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Öner Çulfaz, AA muhabirine, yarışmada sadece helal ürünler kullanıldığını, helal fuarcılık ve helal gıdayı dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Çulfaz, helal konseptinin yurt dışında giderek daha yaygın kullanılmasının bu ürünleri satan şirketlerin önünü açtığını ifade ederek, yabancı ülkede helal ürün yemek isteyen insana daha çabuk ulaşabildiğini bildirdi.

Türkiye'nin tüm illerinde ve yurt dışında fuarlar aracılığıyla Türk mutfağının çeşitliliğini sergilediklerini dile getiren Çulfaz, şöyle konuştu:

"Kazan'a Türkiye'den 16 milli aşçımızla geldik. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdün'ün aralarında bulunduğu 14 ülkeyi de buraya getirdik. Bundan sonra da ekip ve konfederasyon olarak dünyanın her yerinde yemeklerimizi sergileyeceğiz. Yurt dışında bu ikinci yarışmamız. İlkini Kosova'da yapmıştık yani yavaş yavaş büyüyor. Kosova'daki biraz daha ufak bir yarışmaydı. Bundan sonra da Özbekistan, Almanya ve ABD'ye aynı konseptle gideceğiz. Amacımız burada Türk mutfağını tanıtmak ve gittiğimiz ülkenin mutfağını tanımak."

"Çiğ köfte maskotumuz"

Çulfaz, konfederasyon olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde yaklaşık 70 yemek yarışması düzenledikleri bilgisini vererek, yurt dışında da daha fazla etkinliğe katılmak istediklerini kaydetti.

Etkinlikte çiğ köftenin çok beğenildiğini vurgulayan Çulfaz, "Çiğ köfte bizim maskotumuz gibi oldu. Onu her yere götürüyoruz. Çiğ köftemizi, baklavamızı insanların tatmasını istiyoruz. Yurt dışında çiğ köfte, döner, kebap ve sulu yemeklerin de duyulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türk mutfağının lezzetlerini tattılar

Yarışmada ziyaretçilerin de çiğ köfteye yoğun ilgi gösterdikleri ve köftenin tadına bakmak için kuyruk oluşturdukları görüldü.

Üniversite öğrencisi Kseniya Popova, çiğ köftenin çok özgün olduğunu belirterek, "Çok beğendim. Baharatlı ve çok lezzetliydi. İlk kez çiğ köfte yedim. Daha önce de gözleme yemiştim ve çok beğenmiştim. Türkiye'ye her gittiğimde kesinlikle gözleme yiyorum ve herkese öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rustem Azanov da Türk yemeklerini lezzetli bulduğunu, özellikle baklavayı çok sevdiğini kaydetti.