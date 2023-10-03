“BİR KALEM VER BİR HAYAT YAZSINLAR” Projesi ile binlerce hayata dokunan Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesi’nin hedefi tüm Türkiye!

2019 yılında Türk Anneler Derneği bünyesine Küçükçekmece şubesi ile katılan stk üyeleri tüm yurdu kapsayan “ BİR KALEM VER BİR HAYAT YAZSINLAR” projesi kapsamında, Van, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Ordu, Mardin, Yozgat, Batman Sinop, Bitlis, Siirt,Urfa illerine okul ziyaretleri yapıp, öğrencilere eğitim desteği götürdüler. Rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarına kadar ulaşabildikleri her öğrenciye yeni bir gelecek vermek için durmaksızın çalışan gönüllülerin gelecek durağı Çankırı köy okulları. Ardından gelen talep üzerine Bartın ilinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören,özel gereksinimli öğrencilerimize destek için, Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesi çalışmalarını başlatmıştır.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı FİGEN GÜRLEK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı FUNDA BAYKAN, Yönetim Kurulu Üyeleri FİLİZ ŞAHİN, GÜLRİZ ERDİLLİ ve GÜLCAN ŞEN, çocukları eğitime teşvik ederken öğrenci ailelerine de destek olmayı amaçlıyor.

Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesi bu kapsamda, köy okullarında öğrenim gören öğrencilere kırtasiye setleri, spor malzemeleri ve güzel sanatlar malzemeleri hediye etti. Sanat atölyeleri ile öğrencileri dans ve müzik ile de buluşturmaya çalışan üyeler öğrenci ailelerine de eğitimin önemi ve kız çocuklarını eğitimi konulu seminerler ile destek olmayı amaçlıyor.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi yöneticileri, gittikleri her bölgenin Milli Eğitim Bakanlıklar’ından onaylı izin alarak hazırlıklarını tamamlıyor ve bizzat tüm eğitim hediyelerini kendileri verebilmek için öğrenciler ve aileleri ile buluşuyorlar.

Desteklerini daha büyük kitlelere duyurmak isteyen TAD Küçükçekmece Şubesi her yıl geleneksel olarak yaptıkları “Sonbahara Merhaba” kahvaltısında dernekte yıl içerisinde yaptıkları tüm çalışmaları anlatıyorlar ve bir sonraki eğitim projelerinin içeriklerinden bahsederek destekçilerini bilgilendiriyorlar.

Geçen haftlarada yapılan etkinlikte Çankırı’daki 500 öğrenciye ve Bartın ilindeki 40 öğrenciye gidecek eğitim ve özel ihtiyaç hediyeleri için üyelerine ve davetlilerine bilgi verildi.Projeleri @tadkcofficial instagram adresinden takip edebilirsiniz.