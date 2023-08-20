Türkiye’nin bacasız sanayisi, Türk ekonomisinin amiral gemisi turizm sektörü yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Turizm sektörüne verilen destekler, alt yapının modernleşmesi ve hizmet kalitesi gibi birçok önemli unsurda desteklenen sektör yeni yatırımlar ile taçlanıyor. Gelen yeni yatırımlar ile sektör temsilcilerinin ileriye yönelik turizm hedeflerinde zaman içerisinde artış görmek mümkün hale gelecek gibi görünüyor.

Turizm Bakanlığı güncellediği Tesis İstatistiklerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2023 yılı temmuz ayında Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Otel sayısı 20 bin 121 ve otel yatağı sayısı da 1 milyon 777 bin 758 adede çıktı.

Yatırım aşamasında olan oteller de eklendiğinde toplam yatak sayısı 1 milyon 946 bin 798 adede ulaşıyor. Şu anda 15 Ağustos 2023 itibariyle yatırım aşamasında olan 2024-2025 döneminde açılacak 4 ve 5 yıldızlı 145 yeni otel projesinde, yaklaşık 25 bin oda ve 56 bin yatak kapasitesi faaliyete geçecek. Yatırımlara toplamda 37,2 milyon TL harcanacak.

Otel Yatırımları Araştırması'na göre, yeni otel yatırımı projelerinde İstanbul ilk sırayı alırken Antalya ve Muğla onu izledi. Anadolu’nun diğer illerinde de hareketlilik söz konusu. İzmir, Balıkesir, Bursa, Van ve Aydın otel yatırımlarında öne çıkan illerimiz.

Bu ayda Antalya’da faal olan otel sayısı 2486 ve otel yatağı sayısı 610 bine yaklaştı. İstanbul’daki toplam otel sayısı 2832 ve otel yatağı sayısı da 239 bin sınırına geldi.

Diğer yandan yatak sayısında 216 bini aşan Muğla’da 2613 tesis, 80 bin yatağı geçen İzmir’de de 1674 tesis var. 55 bin yatağı geçen Aydın’da 461 otel var. Balıkesir, Ankara, Mersin, Nevşehir ve Çanakkale de bu illeri izliyor.