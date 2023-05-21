Türkiye sahil turizmde sezon başından bu yana süren turizmde rekor tahminleri seçimlerin ikinci tura taşınmasıyla yerini bekleyişe bıraktı. Seçmenlerin 28 Mayıs’ta sandığa gidecek olması, iç piyasada ki rezervasyonları seçim sonrasına taşırken yabancı turist ise seçim sonrasında yeni kampanya ve fiyatları bekliyor.

Dünya basınının Türkiye’deki seçimlere ilgisi de yurt dışından gelen rezervasyon akışını etkileyen unsurlar arasında.

Turizm’de İptal yok, bekleyiş var

Turizm sektörü, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminin etkisiyle ulaşım ve konaklama gibi hizmetlerin rezervasyonunda durağanlık yaşasa da seçimlerin ilk turda biteceği ihtimaline göre plananlanan rezervasyonlarda herhangi bir iptal talebi olmadığı vurgulanıyor. 2019 Haziran’ında gerçekleşen yerel seçim süreci de bu tahminleri destekleyen etkenler arasında. Bir önceki seçimlerde de seçim öncesi durağanlık olmuş ancak sonrasında hızlı bir toparlanma süreci yaşanmıştı. Turizmcilerin, yabancı tur şirketlerinden aldığı geri dönüşler ise bu beklentiyi destekler nitelikte.

Seçim yorgunluğunu şezlongda atacaklar

Resmi rakamlara göre 3 milyon 268 bin gurbetçi oylarını yurt dışında kullanıyor. Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler seçimlerin ikinci tura taşınması ile tatil tarihlerini değiştirdi. 3 milyon 286 bin 786 gurbetçinin yurtdışında ikamet etmesi ve oylarını yurt dışında da kullanacak olması tatil planlarını seçim sonrasına bıraktı. Bir yandan aile, vatan hasreti diğer yandan tatil özlemi çeken gurbetçi Türkler deyim yerindeyse tatile çıkmak için gün sayıyor. Gurbetçilerin tatillerini tur şirketleri ile değil kendi başlarına planladıkları göz önüne alındığında şezlonglardaki doluluğun ikinci tur sonrasında artacağı aşikar. Hedefte sapma yok gözler yeni haftada

İç pazarda ciddi katma değer sağlayan yazlıkçıların yanı sıra gurbetçilerinde seçimin ardından sahillere akması beklenirken okullarında kapanmasıyla birlikte Türk ekonomisinin amiral gemisi olan turizmde hedefin tutturulacağı öngörülüyor.

Sektör temsilcileri seçim atmosferindeki bu durağanlığı olağan karşılarken sezon sonu için öngörülen geçen yıla oranla yüzde 20-25’lik artış hedefinde de bir sapma olmadığını ifade ediyor. Yeni rezervasyonlar için hareketlenmenin yeni hafta ile birlikte başlaması bekleniyor.