Otellerde gecelik oda fiyatları bir yılda Bin 445 TL’den, 2 bin 691 TL’ye yükseldi. Tatil planını son dakikaya bırakanlar, erken rezervasyon fırsatlarını kullanamayanalar, son dakika yıldızlı otellerde yer bulamayanlar ve kapı girişi fiyatlarını yüksek bulan tatilciler daha ekonomik seçimlere yöneldi. Tercih edilen uygun fiyatlı temaların başında ise bungalovlar, pansiyonlar, apart oteller geliyor.

Haziranın ilk yarısında, Türkiye’nin her bölgesinden 24 binden fazla tesisin listelendiği Neredekal platformu üzerinden yaklaşık 1 milyon kullanıcı otel araması gerçekleştirdi. En çok aranan temalar ise bungalovlar, pansiyonlar, apart oteller oldu.

2022 ve 2023 Haziran ayı aynı döneminde fiyat listeleyen tesislerin aynı tip odaları baz alınarak yapılan analizinde, oda fiyatlarının önceki yıla göre artmasıyla, incelemeye konu olan tesislerin ortalama gecelik oda fiyatları da bir yılda Bin 445 TL’den 2 Bin 691 TL’ye yükseldi. Bunda da enflasyonla birlikte bayramın etkisi olduğu düşünülüyor.

Tatilcinin gözdesi Bodrum’un da içinde yer aldığı popüler tatil destinasyonu Muğla’da ortalama gecelik konaklama fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 86 artarak Bin 445 TL’den 2 Bin 691 TL’ye çıktı. İzmir’deki fiyat artış oranı yüzde 87, Antalya’da ise yüzde 89 olurken, en az fiyat artışı ise yüzde 42 ile Nevşehir’de görüldü.

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamada internet üzerinden otel arama trendinin bu yıl içerisindeki seyrinde en yüksek seviyeye haziranın ikinci haftasında oldu. Geçtiğimiz yıl haziran ayının 1. ve 2. haftasında trendin seyri yatay iken, bu yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılması ile otel arama trendinde haftalık olarak yüzde 30’luk bir atış gözlemlendi.

En çok aranan bölgeler Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye oldu.

En gözde yaz tatili lokasyonlanları için yapılan arama trendlerinin detaylarını incelediğimizde; en çok aranan bölgelerin Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye olduğu görülüyor. En çok aranan temaların başında bungalovlar, pansiyonlar, apart oteller, her şey dahil oteller ve denize sıfır oteller olurken;

en gözde yaz tatili lokasyonları için yapılan arama trendlerinde en çok aranan bölgelerin Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye oldu.

İstanbulluların ilk tercihinin Bodrum olduğu, Ankaralılar Antalya ve Alanya’dan yana tercih yaparken, İzmirliler ise Bodrum ve Antalya’yı seçtiler.

Tatil arayanların çoğunluğu 18-34 yaş arası gençler

Bu süreçte internet üzerinden tatil arayanların büyük bir çoğunluğunu yüzde 45 oranında 18-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin oluştururken 35-44 yaş aralığındaki yetişkinlerin ise arama yapanların yüzde 23’ünü oluşturduğu görülüyor.