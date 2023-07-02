Mevcut yabancı turistlerin yoğunluğuna Kurban Bayramı sebebi ile yerli turistte katılınca turizm bölgelerinden sevindirici oranlar geliyor. Rekor rakamları yakaladığımız Kurban Bayramı’nda Türk turizmi belki de tüm zamanların en iyi yılını yakalayacak yeni bir rekora imza atıyor.

Yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği destinasyonlardan Ege ve Akdeniz bölgelerinde otel doluluk oranları yüzde yüz seviyelerine ulaştı. Antalya havalimanlarından günlük 90 ila 100 bin arasında yabancı turist girişi olurken; bayramın ikinci günü ile toplamda 300 bin kişilik yerli tatilciler de eklenince sahillerdeki yoğunluk ikiye katlandı.

Bu arada iç turizmde en çok rağbet gören bölge Ege oluyor. Ege herkese hitap eden bir ürün yelpazesine sahip. Ege’nin özellikle yaşam tarzı, çok büyük bir çekim gücü oluşturuyor.

Sektör temsilcilerinden Ege bölgesi için yapılan açıklamada; 2023 yılının, 2022’den ve 2019’dan daha iyi olacağının büyük bir göstergesi. Hepinizin bildiği gibi turizm geçen sene 55 milyon turist 45 milyar dolar girdi elde edilmişti. Yıl sonunda 2023 turizm stratejisi olarak belirlenen ve hedeflenen 60 milyon turist 55 milyar dolar girdiyi yakalayacağız gibi gözüküyor. Bu Türk Turizm Tarihi’nin tüm zamanlarının en iyi yılı olarak tarihteki yerini alacak öngörüsü gelen verilere göre kendini koruyor.

Her iki bölgede özellikle ana pazarımız olan Almanya, İngiltere ve Rusya’daki rezervasyon akışları yaşanırken bu yıl Akdeniz bölgesinde aynı çanakta olduğumuz İtalya’nın geçtiğimiz yıllara göre yüzde 75 oranında ki rezervasyon artışı dikkat çekiyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerinden sonra Marmara ve Karadeniz bölgelerinden gelen verilerde yüzleri güldürüyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ki Otel yoğunluklarında yüz de yüz seviyelerine ulaşmış durumda. Bu bölgede Ortadoğu ve Körfez turistinin ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün.

Geçen yıl 5 milyon turistin ağırlandığı bölgede bu yıl yüzde 20'lik artışla 6 milyon turist hedefini yakalayacağı ön görülüyor.

Ortadoğu ve Körfez turistinin şehir turizmine çok güçlü katkı sağladığı aşikâr. İstanbul'a gelip oradan Yalova, Bursa, Trabzon gibi illere gidiyorlar. Dolayısıyla bölgedeki şehir otellerine katkısı muazzam. Ayrıca uzun konaklama yapmaları da turizm gelirlerine katkı sağlıyor.

Pek çok farklı ülkeden Türkiye’de tatil yapmak isteyen turist sayısı artarken, bu yaz sezonunda kıyı bölgelerde Alman, Rusya ve İngiliz, Marmara ve Karadeniz bölgelerimizde Ortadoğu ve Körfez’den turistlerin ağırlığı görülüyor.