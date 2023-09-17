Yıl başından bu yana özellikle 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi, seçim sürecinin ikinci tura kalması turizm üzerindeolumsuz etkiler bıraktı. İklimsel faktörler serin havaların uzaması ve yaz sıcaklarının geç gelmesi Turizm sektörünü etkiledi. Diğer önemli bir hususta Rus vatandaşlarının Türkiye’de özellikle yüksek gelire hitap eden bölgelerde konut edinmeleri ve konaklamalarını buralarda yapmaları oldu.Bu yetmiyormuş gibi bu konutları kiralamaya gitmelerine rağmen yılın ilk altı ayında Akdeniz özellikle Antalya rekorsayılabilecek bir turizm gelirine ulaştı.

Geç gelen yazın iklim şartlarının iyi gitmesi ile sezon uzatmasına gidildi. Bu kararla birlikte Akdeniz özellikle Antalya yabancı turist için cazibe merkezi oldu. Son noktada bakıldığında Rusya, Almanya, İngiltere ve Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg)pazarlarında faaliyet gösteren tur operatörleri uçuş programlarının bir kısmını kasım ayı sonuna kadar uzatmış durumda. Rusya'dan, İngiltere'den ve Almanya'dan konulan ek uçaklar da sezonun uzayacağının kanıtı. Benelüks ülkelerinden(Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Antalya uçuşları devam ediyor. Polonya'dan turistler bu sene kışın da gelmeye devam edecek. Polonya da bizim için yükselen bir pazar. 2022 yılına göre Polonya pazarında bu sene yüzde 40 artış söz konusu.

2023 turizm sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Antalya’ya, 2022 yılının 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşerek artış yüzde 24 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydedildi. 2023 Aralık sonu gelecek verilere göre yükselme oranlarında ciddi artış görüp yılı rekorlar ile kapatacağız öngörüsündeyim.

2023 yılı için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, bölgelerden gelen veriler ile yüzleri güldürüyor. Bunda Türkiye’ye yönelik yaptıkları tanıtımlarla yabancı operatörlerin ve uçak sayılarını artıran havayollarının etkisi büyük. Pek çok farklı ülkeden Türkiye’de tatil yapmak isteyen turist sayısı artarken, bu yaz sezonunun başlangıcında olduğu gibi uzayan sezon döneminde Antalya’ya özellikle Alman, Rus, Benelüks ülkeleri( Belçika, Hollanda, Lüksemburg),Polonya ve İngiliz turistlerin ilgisi yoğun olarak görülüyor. Türk ekonomisinin amiral gemisi olan Turizm sektörü uzayan sezon ile 2 ay daha ülkeye döviz girdisine katkı sağlayacak.