Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren Türk turizm sektörü, geçirdiğimiz ara tatil ve Ramazan Bayramı'yla birlikt e hareketlenmeye başladı. Ülkenin ekonomik olarak kalkınması ve bölgenin yaralarının yeniden sarılabilmesi için tartışmasız turizm büyük önem taşıyor.

6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası turizm sektörü tüm enerjisi ve önceliğini bölgeye destek üzerine yoğunlaştırırken, tüketici tarafında da erken rezervasyon taleplerinde düşüş yaşandı. Sektör oyuncuları hem ülke ekonomisi hem bölge ekonomisi için yüzde 50 erken rezervasyon kampanyalarını uzatarak ocak ayı fiyatları ile yer bulmayı mümkün hale getirerek rezervasyon taleplerinde ciddi bir ivme kazandırmak istiyor.

Deprem Bölgesine yönelik kültür turlarının yeniden hareketlenmesi belirli bir zaman alacak gibi gözüküyor. Bölgenin yaralarının sarılması ve canlı tutabilmek için özel projeler ve çalışmalar hayata sokuluyor. Bu noktada destinasyonlar ve programları farklılaştırarak hem bölge ekonomisini hem de bölge turizmini canlı tutmak için kolları sıvayan sektör temsilcileri deprem bölgelerine yakın şehir turlarında mutlaka deprem bölgelerine uğrayacak yeni rotalar çiziyorlar.