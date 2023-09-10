Geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. 2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, yıl sonuna kadar bu hedefi yakalayacak gibi gözüküyor. Sektör her yıl hedeflerini arttırarak yoluna devam ederken ivmelenerek büyüyen bir tablo sergiliyor. Türkiye’nin bacasız sanayisi büyümeyle orantılı olarak istihdam sayılarında artışı sağlıyor elbette.

2028 yılı için önemli hedefler koyan Turizm sektörü hedefini büyüttü. 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelir hedefleyen sektör rekorlar kırmak için yeni destinasyonlar belirliyor. Klasik turizm anlayışını reddeden sektör 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlayacak çalışmalar yürütmeye başladı.

Son 20 yılda Türkiye’de Turizm, dünya turizminden çok daha hızlı büyüdüğü gerçeğinde buluşuyoruz. Burada önemli olan her çeşit turizmin, genel turizm pastasından payını alabilmesi. Türkiye olarak 81 ilimizin kendine has turizm cenneti olma potansiyeli var. Bu potansiyelden yola çıkarak şunu söyleyebilirim; Türk turizminin ayak sesleri yükseliyor.!