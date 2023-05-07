Türkiye’nin turizme verdiği destekler, alt yapının modernleştirilmesi ve hizmet kalitesi kendini istatistiklerde göstermeye başladı. Veriler ülkemizde turizm açısından bahar havası yaşatıyor.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre turizm geliri 2023 ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu. Buna göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 20,8'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiği görülüyor. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturuyor. İlk çeyrekte ülkemizi yüzde 46,6 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel ziyaretler amacı ile ziyaret edildiği görülüyor. İkinci sırada yüzde 32,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,5 ile "alışveriş" yer alıyor. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 72,1 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,8 artarak 8 milyon 181 bin 566 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 20,4'ünü 1 milyon 672 bin 332 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturuyor.