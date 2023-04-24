Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri.

Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı. Fuar, tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen bir platform niteliğini taşıyor.



Fuar çok değerli Devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile otellerinin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe yer alan profesyonellerin buluşma noktası.

Turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yerli, yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırladı. Fuar; ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının, erken rezervasyon avantajlarının benimsenmesinde de büyük rol oynuyor.

Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerlerin, yöresel lezzetlerin yerli ve yabancı binlerce katılımcı ile buluştuğu platformda bu yılın yıldızları, Anadolu’nun markalaşan destinasyonları oldu. Ülkemizden Bursa, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Antalya, Konya, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi pek çok büyükşehir ve Kuşadası, Didim, Edremit, Urla ve Bodrum gibi turizm markası olan belediyeler bölgelerinin tüm güzelliklerini, lezzetlerini katılımcılar ile buluşturarak tartışmasız fuarın en ilgi odağı olduğu ve ziyaretçi akınına uğradığı stantlar oldu.