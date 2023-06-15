HABER: SEDAT SARIKAYA

Kısa bir süre önce ilk çalışması 'Acıları Bile Sevmişim'i dinleyicisiyle buluşturan ve güzel dönüşler alan Turgay Taşkın, kısa bir sürenin ardından yeni çalışması 'Elleri 'Güldürür Bu Kader' ile yaza 'Merhaba' dedi.

Söz-müziği kendisine ait olan çalışma'nın, Aranjesini Oğuzhan Göç, klip yönetmenliğini ise Faruk Dizlek üstlendi.

Turgay Taşkın 'Elleri Güldürür Bu Kader' tüm dijital platformlarda ve Turgay Taşkın Official Youtube kanalında yayında.

Youtube Linki : https://www.youtube.com/ watch?v=lcGtuem5Hpo