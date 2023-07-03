ANKARA (AA) - TÜPRAG, 'önce insan ve çevre, sonra madencilik' prensibiyle hayata geçirdiği projelerle yeşil madencilik yarışında sektörüne ve paydaşlarına örnek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeşil madencilik prensibiyle İzmir-Efemçukuru ve Uşak-Kışladağ Altın Madenleri'nde üretim faaliyetlerini sürdüren TÜPRAG, bölge halkıyla birlikte geliştirdiği çeşitli tarımsal kalkınma projeleriyle madencilik ve tarımı birlikte yürütüyor.

TÜPRAG, rehabilite edilen alanlarda yetiştirdiği üzüm, ceviz ve aromatik bitkilerle yöre halkının tarımsal faaliyetlerini güçlendirerek çevresel standartların iyileştirilmesine yönelik önemli bir itici güç olarak sürdürülebilir bir çevre ve insan sağlığı için ekolojik onarımın önemini vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı ve Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sürdürülebilirlik anlayışının madencilik sektörü açısından mümkün olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

'Çevre yönetimine ilişkin yıl boyunca yapılan çalışmalara katılımı ve bilinci artırmayı hedeflemekte, sürdürülebilir madenciliğin tüm ilkelerini benimsemekteyiz. Su, hava, toprak kalitesi izlemelerimizi uluslararası standartlarda ve düzenli periyotlarla yapıyoruz. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetilmesi adına tüm hassasiyetimizle çalışmaları sürdürüyor ve en etkili yöntemlerle sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Çevrenin korunması için önlem alınan olası fiziksel tehlikelerin yanı sıra, madencilik faaliyetlerinden etkilenebilecek tüm flora ve fauna hayatını incelemekte ve etkilenen alanlarda doğaya uyumlu rehabilitasyon çalışmaları yapmaktayız.'

Yılmaz, bu kapsamda Kışladağ'da madencilik faaliyetlerini tamamlanan toplam 950 bin metrekare alana 75 binden fazla fidan diktiklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Bu sayılar, bir yandan üretimin devam ettiği bir işletmede çevre yönetiminin eş zamanlı olarak başarıyla sağlanabileceğinin kanıtıdır. Geçtiğimiz günlerde çalışanlarımızla çevre farkındalığına dönük gerçekleştirilen etkinlikte, hem akademisyenlerimiz sahamızı gördüler, incelediler ve yapılan çalışmaların hassasiyetine yerinde tanık oldular hem de çalışanlarımız, akademisyenlerimizden değerli bilgiler edindi. Unutmamamız gerekir ki bu dünya hepimizin, ekonomimizi güçlendirmek adına madencilik faaliyetlerini sürdürürken, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için doğaya ve çevreye saygı duymayı bir kenara bırakmamalıyız.'

- Atık yönetim planıyla 1,2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu

Geri dönüşüm ve düzenli depolama tesislerinin kurulmasıyla katı atık yönetim hizmetlerinin sunulması çalışmalarına da ağırlık veren TÜPRAG, Kışladağ Altın Madeni İşletmesi'nde bulunan 6 atık depolama tesisi ile yürüttüğü endüstriyel atık yönetim planı doğrultusunda tesis atıklarını kodlarına göre ayrı olarak depolayarak, lisanslı sözleşmesi bulunan geri dönüşüm firmalarına gönderim yapıyor.

Bu sayede, 2023 yılı ilk çeyreğinde, şirket tarafından 674 bin 492 kilogram atık, geri dönüşüm amacıyla lisanslı firmalara gönderilerek yaklaşık 1,2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Geçen yıl ise üretim faaliyetleri sırasında kullanılan toplam su miktarının yüzde 95'i geri dönüştürüldü ve yeniden kullanımı sağlandı. Kalan yüzde 5'lik su ihtiyacının ise yarısından fazlası toplama havuzlarında biriken yüzey sularından elde edildi. Ayrıca, geçen yıl yaklaşık 22 bin çam fidanı dikilerek 195 bin metrekare alan rehabilite edildi.