Tunus Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğü, düzensiz göç girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sfakes kenti açıklarında tekneleri alabora olan göçmenlerin 1'i bebek olmak üzere 7’sinin cesedine ulaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen düzensiz göç operasyonlarında 24 göç girişimi engellendi, 824’ü Sahra Altı ülkelerinden olmak üzere 862 göçmen gözaltına alındı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonlar esnasında 24 insan kaçakçısının yakalandığı ve 14 deniz motoruna el konulduğu aktarıldı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, yılbaşından 31 Ekim’e kadar 75 bin 923 düzensiz göçmenin göç girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

Tunus’ta bir ayda yaklaşık 10 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı

Tunus Ulusal Muhafızları Genel İdaresi tarafından 16 Ekim’de yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke sınırlarında ve kıyılarında düzensiz göçe karşı 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yürüttükleri operasyonlarda engellenen 668 düzensiz göç girişiminde 9 bin 850 göçmenin yakalandığı belirtilmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.