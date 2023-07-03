Haber: Almina Besra BABAR

Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalarıyla başarıdan başarıya koşan TÜMKİAD (Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği) 38’inci şubesini Iğdır’da açtı.

Iğdır İl Başkanı Taner Kırang ve ekibi tarafından karşılanan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu 500 konvoy ile açılışın yapılacağı alana hareket etti.

Memleketi Iğdır’a şube açmanın kendisini inanılmaz mutlu ettiğini dile getiren Tanrıkulu, "Türkiye’nin dört bir yanına yayılmayı hedefleyen TÜMKİAD 38’inci şubesini doğup büyüdüğüm memleketimde açtı. Türkiye’nin STK’sı olduğumuzu bir kez daha haykırmış olacağız. Biz eminiz. Bizim ülkümüz güç değil. Bizim ülkümüz inancımız, vatan ve millete olan bağımız. Bu yüzden büyük sanayici peşinde değil, büyük ideal peşindeyiz. Çünkü biz tüm büyük sanılanların değerini yitirdiği günün kahramanlarıyız. Biz acı söyleyeniz. Yüreğini zor ile kor etmiş Anadolu’nun yiğitleriyiz. Bizi ne zaman ararsanız şatafatlı salonlarda değil, millete giden zorlu yollarda, sahada bulabilirsiniz. 500 üzeri araçla tarihi bir güne imza atan ve havaalanında bizi yalnız bırakmayan binlerce Iğdır’lı kardeşime gönülden teşekkürler. Artık sen ben yok. Iğdır var. Kalbi Iğdır için atan herkesle yolumuz bir, hedefimiz bir" dedi.