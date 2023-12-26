YILDIRIM, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası için her türlü mücadeleyi veriyor" dedi.

Sınır güvenliğimiz ve Ortadoğu’da yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulunan başkan Teoman YILDIRIM;

"Ortadoğu başta olmak üzere dünyada müslümanlar beka mücadelesi veriyor. Ağır bir imtihandan geçiyor. Terör örgütlerinin öncelikli hedefi, kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan diğer Müslümanlardır. Teröre ve teröre destek veren tüm ülkeler başta Müslümanlar olmak üzere dünyanın bekasını hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BEKASI ABD'NİN HEDEFİDİR"

Türkiye Uzay Hava ve Savunma Sanayii Araştırma Merkezi Başkanı YILDIRIM, ABD Ortadoğu’da devletlerin üniter yapısını bozarak Türkiye’nin bekasını hedef alıyor. Bunu yaparken İsrail’i taşeron olarak kullanıyor ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında ‘’PKK'nın Irak ve Suriye'deki tüm tesislerinin meşru hedef konumunda olduğunu belirterek yaşanan bu süreçte "3. taraflar uzak durmalıdır" ifadesini kullandı.

Türkiye Uzay Hava ve Savunma Sanayii Başkan Teoman YILDIRIM, Türkiye’nin gerek kara gerek deniz gerek hava sahasında gerekli askeri donanıma sahip olduğunu bugüne kadar yapılan sınır ötesinde yapılan tüm operasyonların ‘’örgüt mensuplarına yönelik yapıldığının üzerine çizdi.

Başkan YILDIRIM, mesleği gereği sınır ötesini çok yakında takip eden titizlikle inceleyen bir kurum olduklarını bugüne kadar yapılan tüm operasyonların, Türkiye’nin tüm hedefinin silahlı tehdit terör örgütü PKK olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE HER ZAMAN BARIŞIN DİPLOMASİNİN TARAFINDA YER ALACAKTIR

Yıldırım, Türkiye'nin her zaman barışın yanında yer alacağını belirterek, "Ortadoğu’da yaşanan süreç Türkiye’nin sabrını zorlayarak ortaya koyduğu soğukkanlı ve iyi niyetli tavırdır. Türkiye gerilimin, krizin ve husumetin safında değil, her zaman barışın, diyaloğun ve diplomasinin tarafında yer alacaktır. Sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine Türkiye sessiz kalmayacaktır."

TUHSAM BAŞKANI YILDIRIM ;

Teröristlerin, tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu ifade eden Teoman YILDIRIM, "sözde KÜRDİSTAN propagandası ile terör örgütüne eleman devşiren HDP ve uzantılarının Türkiye siyasetinde yeri yoktur" ifadesini kullandı. Ayrıca YILDIRIM "sözde Kürtlerin temsilcisi olan terör örgütü başı Abdullah ÖCALAN içinde Apo ne Türk’tür, ne de Kürt’tür. Terörist Başıdır" dedi.

TUHSAM BAŞKANI Teoman YILDIRIM ayrıca;

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum. Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun. Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.