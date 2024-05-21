TOBB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2024 yılı ikinci çağrısı kapsamında, 3 kurumun işbirliğiyle BİGG GARAJ programı yürütülüyor.

Program çerçevesinde, TÜBİTAK'ın girişimci adayları için verdiği 900 bin lira sermaye desteği için başvurular, internet üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular "https://etugaraj.org/bigg-garaj/" adresi üzerinden yapılabiliyor.

Geri ödemesiz destek verilecek

Akıllı ulaşım ve üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları programa başvuru yapabilecekler.

Destek tutarı, başvurusu kabul edilenlere geri ödemesiz olarak verilecek. Tutar, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.

Ayrıca, teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentörlük destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşlarınca ücretsiz sağlanacak.

Başvuru şartları

Yatırım desteğine başvuracak girişimcilerde herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunanların daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmaları, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamaları gerekiyor.

Bugüne kadar 18 milyon liranın üzerinde hibe sağlandı

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin, 2015'ten bugüne kadar BİGG GARAJ programı kapsamında, 20'den fazla ilde ve çevrim içi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine 1200, mentörlük programına ise 600'den fazla girişimci katıldı.

Programla, 90'ın üzerinde ekip 18 milyon liranın üzerinde geri ödemesiz hibe almaya hak kazandı.