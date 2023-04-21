KOCAELİ AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Gebze yerleşkesinde hizmete alınan kampüsün açılışında konuşan Mandal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu geçen yıllarda birçok kişinin evinde kaldığını ve insanların dışarıya maskeyle çıktığını anımsattı.

Mandal, unutulmuş gibi gözükse de Kovid-19 gibi durumların gelecekte yaşanmayacağının garantisinin bulunmadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu konuya hazırlık olması için 3 yıl önce çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Söz konusu çalışmalarda en kritik bileşenin, laboratuvardaki çalışmalarla ve özel sektördeki üretim arasında ölçek büyütme ve pilot üretimi konusundaki ihtiyaç olduğunu anlatan Mandal, "Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'miz, bu çalışmalara sadece TÜBİTAK bünyesindeki araştırmacılar için değil Türkiye'deki hem üniversitelerimiz hem de firmalarımız noktasında katkı vermek için hazırlanmış altyapımız. Dolayısıyla üniversitede geliştirilen temel araştırma düzeyindeki çalışmaların üretim aşamasına geçerken ihtiyaç duyacağın gerekli donanım ve altyapıya sahip." diye konuştu.