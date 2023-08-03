Haber: Beyza Betül Cihan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir tarihi ana adım atılarak ilk kez kadın amiral atanması verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Kurmay Albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları nihai amiralliğe terfi etti.

Bu atama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subaylarının üst düzey yönetim kademelerine erişimine ilişkin önemli bir adım olarak tarihe geçti. Gökçen Fırat, amiralliğe yükselerek Türk Deniz Kuvvetleri'nin kadın amirali olarak tarihi bir yarışa imza attı.

Gökçen Fırat yıllar önce verdiği röportajda kendisi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi. Ben 98'de mezun oldum. 5 yıl Yavuz fırkateyninde çalıştım. O gemi 200 kişilikti ve yaklaşık 110 metreydi. Bu gemi 28 metre. Oradan tayinle buraya geldim. Burada bir-iki sene kaldıktan sonra başka bir gemiye ya da kara birliğine çıkabilirdim. Her subayın mesleki patentine göre değişiyor bu; ben komutan oldum. Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak istiyorum. Bu sınava girmek için belli rütbede olmak gerekiyor. O rütbeye de kadınlar ilk kez geçen sene ulaştı ama kazanan olmadı. Şimdi benim sıram.