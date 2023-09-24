ANKARA AA-Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yeniden şekillenen Türk sanayisinin, ihtiyaç duyduğu deney ve kalibrasyon hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Kalite Kampüsümüz, üretimin, verimliliğin, başarının, dijitalin, sürdürülebilirliğin, Türkiye Yüzyılı'nın yatırımıdır." dedi.

Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin rekabet gücünü artıran, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini sağlayan TSE'nin, Ankara Temelli'de inşası devam eden Kalite Kampüsü'nde sona yaklaşıldığını söyledi.

Kampüsün son teknoloji laboratuvarlarla donatılacağını kaydeden Şahin, "Kalite Kampüsü tamamlandığında TSE, yeni nesil teknolojilere adaptasyon, dijital dönüşümün ortaya çıkardığı temel ve ileri teknolojilerin değerlendirildiği bütüncül bir sanayi stratejisiyle sanayicimizin yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"Altın Belge almayı hedefledik"

Şahin, kampüs binalarının yeşil ve güvenli binalar olarak projelendirildiğine belirterek, inşaatta yeşil, çevre dostu sağlıklı malzemeler kullanıldığını dile getirdi.

Kampüsün, etkin su kullanımı, enerji verimliliği, ısı yalıtımları, yağmur suyu toplama, güneş panelleri, sıfır atık gibi yeşil bina olarak projelendirildiği ifade eden Şahin, "Yine iş sağlığı ve güvenliğine duyarlılık, doğal afetlere (deprem, sel, heyelan gibi) karşı önlem konularında kampüs projesinde yeterlilik öngörüldü. Kampüsün işletme sürecinde ise 'Altın Belge' alması hedeflendi." diye konuştu.

"Kaliteyi arttırıyor, hizmetin kapsamını genişletiyoruz"

Şahin, üreticilerin standartlara uygun ürün üretimi, AR-GE ve ÜR-GE yapmalarına katkıda bulunduklarını ifade ederek, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yeniden şekillenen Türk sanayisinin, ihtiyaç duyduğu deney ve kalibrasyon hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Enstitü olarak hizmet kalitesinin ve kapsamının arttırılmasında, ülkenin kamu ve özel sektörünün ihtiyaçları, üreticilerin ve ihracatçıların talepleri doğrultusunda altyapılarını sürekli iyileştirdiklerini anlatan Şahin, "Ankara Temelli’de inşası devam eden 90 bin 136 metrekare alana sahip Kalite Kampüsümüzde yaklaşık 40 bin metrekare laboratuvar altyapısı kuruyoruz. Kampüsümüz tamamlandığında, her türlü uygunluk değerlendirme, test, sertifikasyon, kalibrasyon, deney ve belgelendirme hizmeti verilebilecek altyapıya sahip olacağız. Böylece TSE, yeni nesil teknolojilere adaptasyon, dijital dönüşümün ortaya çıkarttığı temel ve ileri teknolojilerin değerlendirildiği bütüncül bir sanayi stratejisiyle sanayicimize katkı sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk sanayisinin önü açılacak"

Şahin, sanayinin ve iş dünyasının uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu sertifikasyon, muayene-gözetim, teknik eğitim ve test hizmetlerini etkin şekilde sunacağı kompleksin yakın coğrafyada benzeri bulunmadığını söyledi.

Nükleer ve yenilenebilir enerji, savunma, havacılık sanayi, bilişim teknolojileri gibi öncelikli alanlarda laboratuvar altyapısının kurulmasıyla ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Tesisimizle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda teknolojik bilginin ülkemize transferi, yerli sermayenin yurt içinde kalması, yerli, milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejik kazanımların önü açılacak. Yetkin insan kaynağımız, büyüyen AR-GE ekosistemimiz, girişimcilik kapasitemizle ortaya çıkan yerli ve milli üretim ticarileşecek. İstihdamda ve rekabet gücünde artış sağlanacak. Teknolojik ürün üretimini sağlayan imalat sanayi sektörüne destek verilecek. Türk sanayisinin, rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olabilmesinin önü açılacak, yine değer zincirindeki rolü sürdürülebilir kılacak, ekosistemi güçlendirecek. Türkiye, bölge coğrafyası ve uluslararası kuruluşların, ihtiyaç duyduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerini bağımsız tarafsız verilebileceği bir kompleks olacak."

"Türkiye Yüzyılı'nın yatırımı"

Şahin, Kalite Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Büyük ve Güçlü Türkiye" vizyonuna yakışır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hedef olarak belirlediği "Yüksek Katma Değerli Üretim, Sanayide Verimlilik Artışı ve Dijital Dönüşüm"ü gerçekleştirmeye katkı sağlayacağını bildirdi.

Kampüsün tamamlandığında ülkeye sağlayacağı faydalara değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara Kalite Kampüsümüz, üretimin, verimliliğin, başarının, dijitalin, sürdürülebilirliğin, Türkiye Yüzyılı'nın yatırımıdır. Bu kampüs küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek politikalarımıza yardımcı olacak. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nesnelerin interneti, bilgi teknolojileri, otonom ulaşım sistemleri, medikal cihazlar, madencilik, helal ürün, sürdürülebilir yeşil enerji gibi alanlarda da standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerini sağlayacağız. Sürdürülebilir büyüme, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı büyümemize katkı vereceğiz. Türk sanayisinin rekabetçi ürün ve hizmet sunmasında, değer zincirlerinde pay sahibi olmasında anahtar olan bu yatırımla, milli atılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Enstitümüzün tecrübe, deneyim ve yetkinlikleri üst noktalara taşıyacağız."