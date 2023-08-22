Haber: Mert Osman Erman

Eski başkanın davasını denetleyen Atlanta'daki bir yargıç, kefaleti 200,000 dolar (157 bin sterlin) olarak belirledi.

Anlaşma, Bay Trump'un tanıkları tehdit etmeye veya sindirmeye teşebbüs etmediği sürece duruşma öncesinde serbest bırakılmasına izin verdiğini belirtiyor.

Bay Trump, raketçilik ve yanıltıcı ifadeler de dahil olmak üzere 13 suçlamayı reddediyor.

Bu davada suçlanan diğer 18 kişiyle birlikte daha önce, Fulton County Hapishanesi'ne işlem yapmak için Cuma günü öğlen vaktine kadar görünmeleri gerektiği belirtilmişti.

İl şerifi, hepsine diğer sanıklar gibi muamele edileceğini söyledi, bu da Bay Trump'un parmak izi alınacağı ve fotoğrafının çekileceği anlamına gelebilir.

Sosyal medyada Perşembe günü teslim olacağını duyurmadan önce, kefalet anlaşmasının koşullarını belirleyen bir mahkeme dosyası yayınlandı.

"Savunulan kişi, bu davada kendisine veya tanıdığı başka bir kişiye karşı bir savunma ya da tanık olduğunu bildiği hiçbir kişiyi caydırmak veya adaletin yürütülmesini aksatmak amacıyla hiçbir harekette bulunmayacaktır," dedi.

"Yukarıda belirtilenler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sosyal medya üzerindeki gönderiler veya başka bir kişi tarafından sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımların yeniden paylaşılması da dahil edilir," emir ekliyor.

Bu emir, davayı denetleyen Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis tarafından imzalanmıştır ve Bay Trump'ın avukatları tarafından onaylanmıştır.

Bay Trump daha sonra Pazartesi günü sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştı: "İnanabiliyor musunuz? Bir Radikal Sol Bölge Savcısı, Fani Willis tarafından tutuklanmak üzere Perşembe günü Atlanta, Georgia'ya gideceğim."

"Bir cadı avına benziyor, bu cadı avı üzerinden kampanya yürüttü ve yürütmeye devam ediyor ve bununla para topluyor," dedi. "Bu, çarpık Joe Biden'ın DOJ [Adalet Bakanlığı] ile tam koordinasyon içinde."

Bayan Willis, suçlama yapılacağı resmi olarak belirlenen ve suçlu veya suçsuz bir itirafın yapılacağı duruşmaları 5 Eylül'de planlaması için yargıçtan randevu talep etti.

Ayrıca, duruşma Mart ayında başlasın teklifinde bulundu. Hem duruşma hem de duruşma televizyona aktarılabilir.

Bay Trump teslim olduğunda, çevre bölgesinde sıkı güvenlik önlemleri alınacak ve mahkeme binasının dışında bariyerler zaten kurulmuştur.

Geçen hafta eski başkan, 2020 seçimlerinde Demokrat Joe Biden'a karşı aldığı yenilgiyi takiben eyaletin seçim sonuçlarına müdahale etmeye çalışmakla suçlandı.

Eski başkan, Georgia'nın Cumhuriyetçi Sekreteri Brad Raffensperger'i telefon görüşmesinde "11,780 oy bul" baskısı yaparken duyulmuştu.

Bu dava, eski veya görevdeki bir Amerika başkanının hiçbir zaman suçlanmamış olan ilk başkanıdır ve üç başka suçlama ile yüzleşmektedir. Bay Trump, herhangi bir yanlışlık yaptığını sürekli olarak reddetmekte ve suçlamaları siyasi olarak motive edilmiş olarak nitelendirmektedir.

Şu anda, 2024 başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ı muhtemelen meydan okumak için geleceğin Beyaz Saray adayını seçme yarışında Cumhuriyetçi yarışı önde götürmektedir.

Bay Trump zaten Çarşamba akşamı ilk Cumhuriyetçi televizyonlu tartışmayı atlatacağını söyledi.

"Kamu kim olduğumu ve ne kadar başarılı bir Başkanlık dönemi geçirdiğimi biliyor," Bay Trump, Pazar günü Truth Social'da söyledi. "Bu nedenle tartışmalara katılmayacağım."

Bay Trump'a yakın kaynaklar, onun yerine eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile bir röportaj kaydettiğini söylüyor.

Amerikan eyaletleri temelinde ön seçimler - Cumhuriyetçi seçmenlerin parti adayını seçeceği - 15 Ocak 2024'te başlaması planlanmıştır.