Haber: Mert Osman Erman

Başlıca rakipler Donald Trump ve Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'nin yıllık Lincoln Dinner bağış toplama etkinliğinin başlıca isimleri oldu.

Tüm 13 aday, etkinlikte 10 dakika konuşma yapma fırsatı buldu.

Anketler, Trump'ın yasal sorunları artmasına rağmen rakipleri karşısında bir önde olduğunu gösteriyor.

Katılımcılara gelecek yılki seçimi kazanabilecek tek adayın kendisi olduğunu söyledi ve bu nedenle bir dizi suçlama ve dava ile karşı karşıya kaldığını ima etti.

Trump, kendisinin mahkum edilse bile Beyaz Saray için yine de yarışacağını zaten ısrarla belirtti.

Devasa balo salonunda 1,200'den fazla kişi vardı ve hepsi Cumhuriyetçi adayın kim olacağı konusunda büyük bir etkiye sahip.

Çoğu seçimlerinde gerçekten açık fikre sahip olduklarını söyledi, ancak kalabalıkta Trump etiketli çıkartmalardan eksik olmadı.

Farklı adayların birbirleriyle etkileşimini izlemek eğlenceli değildi. Her biri kendi arka sahnelerindeki süiti kullanarak on dakikalık konuşmasını yaptı. Aslında birbirlerini hiç görmediler.

Vivek Ramaswamy, odanın dikkatini çekti ve başarıya ulaşmak için ihtiyacı olan ateşli bir performans sergileyerek birçok kişiyi ayağa kaldırdı.

Will Hurd'un performansı unutulmayacak - ancak tüm yanlış nedenlerden dolayı. İzleyiciler, onun Donald Trump'ın sadece hapisten kalmak için başkanlığa aday olduğunu söylediğini duyduklarında gerçekten şok olmuş göründü. Yüksek sesli düşmeler ve çatal-bıçak sesleri onun söylediklerinin geri kalanını neredeyse boğdu ve bir adam "eve git" diye bağırdı. Salonu kaybettiği açıktı.

Cuma günkü bağış toplama etkinliği, Bay Trump'a 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabaları nedeniyle Washington'da yakında suçlanabileceği yeni suçlamaların açıklanmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Federal savcılar, Bay Trump'ın görevden ayrıldıktan sonra hükümet belgelerini işleme şekli üzerine genişletilmiş bir suç soruşturması yürütüyor, ancak o hala Cumhuriyetçi adaylık için favori durumunda.

FiveThirtyEight anketleri ortalama olarak Bay Trump'ın oyların %52.4'ünü, Florida Valisi DeSantis'in %15.5'ini ve diğer tüm adayların %10'un altında olduğunu gösteriyor.

Bay Trump yakında 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabaları nedeniyle Washington'da suçlanabilir. Ancak kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiştir.

Iowa, seçmenlerin başkanlık adaylarının sayısını her ana partiden bir kişi kalmak üzere, kasım 2024 seçimine kadar adım adım azaltmaya başlayacakları ilk eyalettir.

Güney Karolina Senatörü Tim Scott, eski BM elçisi Nikki Haley ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de Cuma günkü etkinliğe katıldılar.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie ise kampanyasını New Hampshire'a odakladığı için bağış toplama etkinliğini atlamıştır.

Bay DeSantis, Perşembe gününden beri Iowa'da bulunuyor. Eyaletin ve ulusal düzeydeki sıralamasını yükseltmeye çalışırken, Iowa'nın 99 ilçesini ziyaret etmeyi taahhüt etmiştir. Florida valisi, eyaletinde ortaokullar için geçilen yeni eğitim standartları nedeniyle Cumhuriyetçi saflardan da eleştiri almıştır.

200 sayfalık müfredatta, kölelerin "kişisel faydalarına uygulanabilecek yararlı beceriler" öğrendiği ifadesi tartışma yaratmıştır.

Tim Scott, 2024 Cumhuriyetçi adaylarının üçünden biri olan siyah bir aday, Perşembe günü gazetecilere şunları söylemiştir: "Kölelik asıl olarak aileleri ayırma, insanları sakat bırakma ve hatta eşlerini tecavüz etme konusunda idi. Gerçekten yıkıcıydı. Dolayısıyla umarım ülkemizdeki herkes - ve kesinlikle başkanlık için yarışanlar - bunu takdir eder."

Iowa'daki yerel anketler, Tim Scott'un ivme kazanıyor olabileceğini gösteriyor.

Bay Trump, politik bir tartışma nedeniyle Iowa'nın önemli bir eyaletinde bir destekçiyi kaybetmiştir.

Bir Iowa eyalet senatörü, Iowa Valisi Kim Reynolds'ın 2024 yarışında tarafsız kalmaya devam etmesi nedeniyle onun yerine Bay DeSantis'i desteklemeye karar vermiştir.

Jeff Reichman, NPR'a verdiği demeçte, "Eski başkanın ne dediğini kaç kez dişlerimizi sıktık ve başımızı salladık?" diye sormuştur.