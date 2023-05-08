TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu "Tabi'in Tanıtımı Yapıldı

Tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın yanı sıra sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"nin isminin ve logosunun tanıtıldığı etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise şifa dileyerek sözlerine başladı.

Sobacı, TRT olarak uluslararası dijital platform için uzun suredir titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, "Dijital alanda daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yola çıkarak geliştirdiğimiz dijital platform ülkemizin uluslararası arenada yeni bir markası olması için bugün küresel yolculuğunun ilk adımını atıyor." dedi.

TRT'nin Türkiye'nin işitsel ve görsel hafızasını oluşturması bağlamında bir bellek olduğuna dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada sesimiz 18 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, çok sayıda uygulama, ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca etkinlik ile 41 dil ve lehçede dünyanın 7 kıtasında yankılanmaktadır. TRT, bugünlere dönüşerek, gelişerek, büyüyerek gelmiştir. Her daim çağın gereksinimlerini ve ortaya çıkan potansiyelleri değerlendirerek hareket etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Günümüzde dünya çok büyük bir dijital dönüşümün içerisinde. Yayın ve yapım alanı ise bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Kendi değerlerini, ilkelerini varoluş nedenlerini koruyarak bu dönüşüme uyum sağlayan kurumlar ve ülkeler ayakta kalmakta, diğerleri ise izleyici konumunu sürdürmektedir. Dijital yayıncılık pazarının 2022 yılı itibarıyla 500 milyar doları bulduğu ve her yıl ortalama yüzde 20 oranında büyüdüğü düşünüldüğünde bu küresel pazardaki dönüşümü yakalamanın pek çok fırsata gebe olduğunu görüyoruz."

Sobacı, Türkiye'de dijital platform kullanımının son yıllarda yüzde 347 oranında arttığına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki aile odaklı içerik ihtiyacını karşılayacak öncelikli mecra olacağız. Film ve dizilerimizin yanı sıra emanet zihinler ve kalpler olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni animasyon içerikleriyle bize güvenen ailelerimizin yeni dijital evi haline gelecek. Bu vizyon çerçevesinde belirtmek isterim ki TRT uluslararası dijital platformumuz tüm insanlığı aynı suda yıkamak isteyenlere karşı açılmış saf, doğal ve yeni bir kaynaktır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, teknolojisiyle oyun bozan, kendi değerleriyle yükselen Türkiye'nin TRT'si olarak yayıncılık alanında küresel meydan okuma yapıyorsak bu meydan okuma gerçek ve önemli verilere dayanıyor. Dijital platformumuz sayesinde ülkemizde, bölgemizde ve önümüzdeki süreçte tüm dünyada Türkiye'nin TRT'sine ve yapımlarına insanlar istediği yer ve zamanda ulaşabilecek. Ülkemizin yapım sektörü yenilikçi bir perspektifle, yeni hikayeler ve projelerle canlanacak. Platformumuzun güzel vatanımızın tanıtımından turizmine, ekonomisinden kültür zenginliğinin paylaşılmasına önemli katkıları olacak. TRT uluslararası dijital platformu ilk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerindeki içeriklerden oluşacak. 30 yeni yapım ve 184 bölüm ile açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform unvanını taşıyacak. İyi projelerimizin yanı sıra TRT'nin sevilen yapımlarının da yer alacağı platformumuz ülkemizde 7 Mayıs'ta izleyicilerimizin ilgisine sunulacak."

Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabileceğini ve ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacağının da müjdesini verdi.

Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak.



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Tolga Çevik Aşk'a İnanmıyorum

NTV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Empati'nin konuğu bu çarşamba Tolga Çevik oldu. Ünlü komedyen, Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu ve yaşanmış hikayelerle Empati kurdu.

Sahnede böbrek taşı düşürdüm inanmadılar!

"Sahnede tek olmayı seviyorum" diyen ünlü komedyen, "Sahnede gösteri sırasında böbrek taşı düşürdüm. İnanmadılar. 3 bin kişi vardı galiba salonda, çılgınca gülüyorlar. Taş düşürüyorum, bunun neresi komik" diyerek gösterilerinde yaşadıklarından örnek verdi.

Aşka inanmıyorum

Yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, yaşamına ve kendisine ait bilgiler de paylaşayan Tolga Çevik, "Aşka inanmıyorum" dedi. Çevik, sevginin aşktan daha önemli ve kuvvetli olduğunu savunarak "Sevgi aşkın üstüne çıkıyor. Bizde aşk vardı tabii ki, ilk aşkla başladı ama, aşkın yerini sevgi aldı ve aşkın tozunu attırdı. Biz eşimle 180 derece farklıyız, o siyah sever ben kırmızı, ama bir şey olduğu anda dünya yansa birlikteyizdir" diyerek 20 yıllık evliliğini anlattı...

Eşimle birlikte olmak için varız

Tolga Çevik, eşi Özge Çevik'le 19'uncu yılını bitirmeye hazırlandıkları mutlu evlilikleri için "20 yıl olacak evliliğimizde... Ben mesela sinir eden bir adamımdır, ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Biz birlikte olmak için varız ve çok mutluyuz. ve bunlar anlatılacak tecrübeler değil" dedi.



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Nazlı Senem Ünal'dan Sürpriz Çalışma

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’de Mine karakterini canlandıran güzel oyuncu Nazlı Senem Ünal, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Oyunculuğun yanı sıra bir süredir müzik çalışmalarına da tüm hızıyla devam eden Ünal, sosyal medyada paylaştığı gitar çalıp şarkı söylediği videolarıyla da hayranlarından beğeni topluyordu. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabında söz ve müziğini kendi yazdığı şarkısını 5 Mayıs Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.

Yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği yeni teklisi “Adı Aşk” ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Nazlı Senem Ünal; “Bir hayalim daha gerçek oluyor. İnanılmaz heyecanlıyım. Umarım bir gün şarkı söyleyebildiğim bir rolle de izleyici karşısında olurum” dedi.



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Teoman'dan "Alev Alev "

Türk Rock müziğinin kilometre taşlarından Feridun Düzağaç’ın şarkıları bambaşka yorumlarla müzikseverler ile buluşacak. Feridun Düzağaç’ın dillere dolanmış en sevilen şarkıları birbirinden başarılı sanatçının yorumuyla “Coverbank” albümünde buluşuyor.

Hafızalara kazınan Feridun Düzağaç şarkıları müzik dünyasının önde gelen birçok sanatçısı tarafından yorumlandı. Müzikseverler; sürpriz isimlerin yer aldığı “Coverbank” albümünde Feridun Düzağaç’ın şarkılarını bu sefer bambaşka bir yorum ile dinleyecek.

Bu çok özel albümün ilk şarkısı Teoman yorumuyla yayınlanıyor. Teoman “Coverbank” albümü için Feridun Düzağaç’ın klasikleşen şarkısı “Alev Alev”i yorumladı. Sözü ve bestesi Feridun Düzağaç imzalı olan “Alev Alev” şarkısının düzenlemesini Safa Hendem (Ses Sanayii) üstlendi.

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Defilede Siyah Gelinlik

Gelinlik tasarımları ile dikkat çeken modacı Pınar Bent, Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen defilesinde podyuma çıkan gelinliklerin satışından elde edilecek yaklaşık yirmi bin dolarlık gelirini deprem bölgesine bağışladığını söyledi. Defilenin finalinde ise Simge Tertemiz on bir ili sarsan depremin yasını dile getiren özel tasarım siyah gelinlik giyerek podyuma çıktı.

Kandilli Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen “Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı Defilesi” etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlikte 51 moda evi ve 51 modacının gelinlik ve damatlık tasarımları podyuma çıktı. Paris’te geçtiğimiz günlerde bir mağaza açarak adından söz ettiren ünlü modacı Pınar Bent’te defilesinde izleyici karşısına çıkan gelinlik tasarımları ile büyük beğeni kazandı. Pınar Bent Haute Couture markasıyla defilesini düzenleyen ünlü modacı, 2023 yılına damga vuracak gelinlik modelleri ile podyumda adeta fırtına gibi esti.

Onbeş mankenin podyuma çıktığı defilede, defilenin baş mankenliğini ise Simge Tertemiz yaptı. Pınar Bent defilede sergilediği gelinliklerin satışının toplam gelirini ise on bir ili sarsan depremden etkilenen ailelere bağışlayacağını duyurdu. Yaklaşık yirmi bin dolar ve Türk lirası karşılığı dört yüz bin liraya denk gelen gelirin tamamını bağışladığını açıklayan modacı, depremin yasını sembolize eden bir de siyah gelinlik tasarladı. Siyah gelinliği defilenin finalinde baş manken Simge Tertemiz giydi. Aynı zamanda İskenderunlu olan manken Simge Tertemiz siyah gelinlikten çok etkilendiğini söyledi. Defile finalinde kendisine bir de ödül verilen modacı Pınar Bent "Bu ödülü deprem bölgesindeki kadınlarımıza ve genç kızlarımıza ithafen alıyorum" dedi.



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Nihan Çelik :" Hayalimi Yaşıyorum"

Müzik dünyasında yaptığı çıkışla adından söz ettiren Nihan Çelik büyük bir sürprize imza attı ve tarzını tamamen değiştirdi.

Dünyaca ünlü rapçi Luciano’nun da sahneye çıktığı Volkswagen Arena’daki konserde sahneye çıkan Nihan Çelik yeni şarkılarını ilk kez seslendirdi.Alanı dolduran gençler tarafından büyük beğeni toplayan güzel sanatçı rapçi Baz ile yaptığı düet ile konserini tamamladı. Konser sonrası basın mensuplarına rap alt yapılı yeni tarzıyla hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Nihan Çelik, tanınmış bir rapçiyle sürpriz bir çalışmaya imza attıklarını ve yeni şarkısının ilk kez “O Ses Türkiye Rap”te görücüye çıkacağını söyledi.



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Burak Tozkoparan'dan "Bir İhtimal"

Ünlü Oyuncu Burak Tozkoparan’nın yakın arkadaşları Fırat Doğan (gitar), Burhan Azemi (bas gitar) ve Mert Karahan (davul) ile birlikte 2020 senesinde kurduğu alternatif rock grubu ODYO’nun İlk EP’si ‘Bir İhtimal’ Rakun Müzik etiketiyle bugün yayınlandı.

Farklı projelerde çalışan, birlikte müzik yapmaktan da keyif alan grup üyeleri, bu süreçte kendi bestelerini üretmeye başladı.

Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine de davul çalarak devam eden Burak Tozkoparan'ın vokalistliği üstlendiği ilk proje olan ODYO; ‘Bir İhtimal’, ‘Yarım Kalan’ ve ‘Yoruldum’ adlı üç parçadan oluşan EP’nin kendi adını taşıyan şarkısı ‘Bir İhtimal’i de klibi ile aynı gün ODYO’nun YouTube kanalında dinleyiciyle buluşturdu.



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İş Dünyası İntisad Derneğinin 5.Yılında Buluştu

İş dünyası, Uluslararası İş İnsanları Derneği (İNTİSAD)’ın 5’inci kuruluş yılında bir araya geldi. İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par’ın ev sahipliğinde, Baltalimanı Portaxe’da organize edilen geceye; Türk sanayicilerin yanı sıra Rusya, Afrika, Dubai ve Almanya’dan gelen iş insanları ile 400 davetli katıldı.

Sunuculuğunu Mesut Yar’ın üstlendiği törende bir konuşma yapan İNTİSAD Başkanı İş İnsanı ve Avukat Selahattin Par; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu ekonomik koşullardan geçiyoruz. Bu zorluklarla baş etmek yıpratıcı olsa dahi, pes etmeden durumu fırsata çevirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ne ekonomik kriz, ne pandemi ne de başka nedenler gücümüzü azaltamadı. Gururla söyleyebilirim ki; 5 yılda 25 bin kilometre yol giderek, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir iş hacminin oluşmasına katkı sağladık” dedi.

Gecede; İNTİSAD üyesi fark yaratan şirketlere de teşekkür plaketi verildi. Törenin ardından sahne alan Selçuk Balcı ise konuklara müzik ziyafeti sundu.



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Alexander Moreno'dan Ayakkabı Tasarım Şovu

“Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen, Alex’s Men olarak tanınan Alexander Moreno, fuarın açılış gününde Türklerin tercihlerini dikkate alarak bir spor ayakkabı tasarladı. Kırmızı renkli ve Ay-Yıldız desenli ayakkabı büyük beğeni gördü. Alex’s Men, fuarın son günü olan 6 Mayıs Cumartesi günü de şovlarına devam edecek.

2009 yılında Kolombiya’da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı ve Deri Fuarı’nda 9 saat 40 dakika 32 saniyede en hızlı ayakkabı koleksiyonu oluşturma rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabına giren ve ayrıca Asist Dünya Rekoru kazanan Alex’s Men, AYSAF’da düzenleyeceği şovlarda ayakkabı tasarlayıp üretecek.

İtalya'da yaşayan 33 yaşındaki Kolombiyalı Alex’s Men, dünya rekoru için kalem, çekiç ve yaratıcılıkla çalışarak 9 saat 50 dakikada 20 çift ayakkabı tasarlamış ve üretmiş; Guinness jürisi Carlos Martinez, Alex’s Men'in şimdiye kadarki en hızlı ayakkabı tasarımcısı olduğunu açıklamıştı. Rekor halen Alex’s Men’de bulunuyor.

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Ankara'nın Arka Sokaklarını Konu Alan Yeni Bir Dizi Geliyor

Yapımcılığını Ankaranın en köklü şirketi olan 06 A Medya ile Emrah Akduman'nın üstlendiği, Yönetmenliğini ünlü oyuncu Emrah Akduman'ın yapacağı Ankara dizisi için kollar sıvandı.

Mekan ve cast çalışmaları son hızla sürerken, dizinin ülkemizde merakla izlenen gayrimeşru yerl altı dünyasının derinlerinde yaşanan savaşlar işlenecek.

Ankara'nın Arka sokaklarındaki yükselme savaşlarından başlayarak adım adım baronlara kadar ilerleyecek olan mahalle tayfalarının çekişme dolu hikayesini izleyeceğiz.



Dijital platform için hazırlanan dizinin oyuncuların bir kısmı gerçek karakterler olacak, bir kısmı ise profesyonel oyuncu seçimleri yapılarak bu hikayeye bütünlük sağlandırılacak.

Dizinin hikayesi Emrah Akduman'a ait olup Senaryosunu Ümit Andaç ve Emrah Akduman yazıyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin başrollerinde Naci Yıldırım, usta oyuncu Kemal Denizci, Gökberk Yıldırım , Mıss Avrupa 3. güzeli Duygu Çakmak, Ekin Çepni ,Ümit Yalaza , Sertaş Tavşan , Erkan Karaarslan, Fercan Bay , Ender Emek, Berşan Karadayı gibi oyuncuların yer aldığı ve başrol için Pelin Körmükçü ile görüşmeler devam ederken bir çok oyuncu ile temaslar sürüyor.

Konusu ile şimdiden büyük yankı uyandıran diziye Ankara'nın görünmeyen yüzünü izleyeceğiz.