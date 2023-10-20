TRT'den yapılan açıklamaya göre, insan, doğa ve yaşam odaklı yapımları ekrana taşıyan kanalda, yarın başlayacak yeni yayın döneminde, her bölümü merakla beklenen programların yanı sıra 8 yeni program yayınlanacak.

"Yüzyılımdaki Cumhuriyet" adlı yeni belgesel programında, 18 yaşındaki öğrenci Ecrin'in, Cumhuriyet'in soyut ve somut anlamını bulmak için geçmişe doğru çıktığı yolculuk işlenecek. Son yüzyılda yaşamış, insanlığın belleğinde yer etmiş değerlerin Cumhuriyet'le birlikte nasıl var olduğu bazen söyleşilerle, bazen de görüntülerle aktarılacak. Belgeselde, Ecrin ile öğretmen, profesör, işçi, sanatçı, bilim insanı ve yazar gibi farklı mesleklerden 100 yaşına gelmiş kişilerin etkileyici söyleşileri ekranlara taşınacak.

"Ulus'ta Cumhuriyet" programında ise, sanat tarihi uzmanı Dr. Suna Aydın Altay ve Cumhuriyet tarihçisi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Türk milletinin köklü tarihine dair detayları ele alacak.

TRT Belgesel'in sevilen yüzlerinden biri olan Reshad Strik, "Zorlu İşler" programında yeni ve maceralı işleri deneyimleyecek.

"Bakınız" programında konunun uzmanlarıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramı konuşulurken, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun hiç bilinmeyen rolü, "Gol Atan Cepheye" programında ele alınacak.

Teknoloji projeleriyle geleceği kodlayan gençlerin öyküleri ve başarı hikayelerini yansıtan "Geleceği Kodlayanlar", sıfır atık misyonunu topluma yaymayı amaçlayan "Hedef Sıfır Atık" programı ve Anadolu'nun köylerinde üreterek ve doğayla bütünleşerek yaşayan insanların hikayelerini aktaran "Gün Olur" belgeseli ekranlarda yerini alacak.

"Ulak", "Şehirden Uzakta", "Türkiye'nin Dev Yapıları" ve "Yok Olmadan Keşfet" gibi yapımların da aralarında yer aldığı belgeseller yeni bölümleriyle yolculuğuna devam edecek.