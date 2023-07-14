İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da "İtiraf" ve 16 Temmuz'da ise "Yirmisekiz" filmleri yayınlanacak.

Gerçek olaylara dayanan "İtiraf" filmi, FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yargılanma ve tutuklanma sürecinde örgütsel davranışlarının devamlılığını işliyor.

Yönetmen koltuğunda Erkam Bülbül'ün oturduğu filmin, yapım ve senaristliğini Halis Cahit Kurutlu üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Kemal Uçar, Can Nergis, Emrah Akduman, Hazal Çağlar ve Esma Soysal yer aldı.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan vatansever bir görevlinin mücadelesini anlatan "Yirmisekiz" ise örgütün iftira ve tehdit ile nasıl pek çok insanı zor durumda bıraktığını gözler önüne seriyor.

Emrah Şendur yönettiği filmde Ceyhun Mengirlioğlu, Yaprak Medine, Mia Elif Öcal, Bahtiyar Memili, Kahraman Sivri rol aldı.

AA